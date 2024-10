Chine - Vietnam

Pour une coopération renforcée dans le commerce et l'investissement

Le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a appelé la Chine à favoriser la coopération en matière d'investissement avec le Vietnam, lors d’une entrevue le 30 septembre à Pékin avec le vice-Premier ministre chinois He Lifeng, dans le cadre de la 13 e session du Comité de coopération économique et commerciale Vietnam - Chine.

Photo : VNA/CVN

Le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên a remercié le gouvernement chinois et les agences compétentes pour avoir ouvert le marché aux produits agricoles vietnamiens tels que le nid d'oiseau, le durian frais et le durian congelé, exhortant le Conseil des affaires d'État chinois à continuer de créer des conditions favorables pour que les produits agricoles vietnamiens de haute qualité puissent pénétrer le marché chinois afin de concrétiser les protocoles d'accord signés entre les ministères, les secteurs et les localités des deux pays.

Le Vietnam a souhaité que le Conseil des affaires d'État de Chine accélère l'ouverture du marché pour les produits vietnamiens comme les agrumes, l'avocat, les pommes cannelles, les longanes et la cardamome et finalise la signature d'un protocole sur les exigences de quarantaine pour certains fruits exportés vers le pays, a dit le ministre vietnamien.

Nguyên Hông Diên a souligné que le gouvernement vietnamien et le ministère de l'Industrie et du Commerce étaient prêts à créer des conditions favorables à l'entrée des produits chinois sur le marché vietnamien. Il a suggéré à la partie chinoise de soutenir la création de marques pour certains produits majeurs du Vietnam sur le marché chinois tels que le lait, les produits agro-aquatiques, les aliments transformés, facilitant ainsi une pénétration plus profonde des produits vietnamiens dans le système de vente au détail et les plateformes de commerce électronique de la Chine.

Photo : VNA/CVN

En outre, le ministre a exhorté la partie chinoise à se coordonner pour faciliter le dédouanement afin d'éviter la congestion aux portes frontalières tout en demandant le soutien du Conseil des affaires d'État de Chine pour la création de bureaux vietnamiens de promotion du commerce en Chine, initialement dans la province de Hainan.

Il a également recommandé à la partie chinoise de renforcer la connectivité et d'assurer une chaîne d'approvisionnement fluide des marchandises dans les domaines de l'industrie et de l'agriculture entre les deux pays, d'encourager les entreprises chinoises dotées de technologies avancées, économes en énergie et respectueuses de l'environnement à accroître leurs investissements au Vietnam.

Le vice-Premier ministre chinois a, pour sa part, estimé que l'économie et les investissements entre les deux pays se développaient de manière plus forte et plus étendue, plus complète et plus pratique, ajoutant que la Chine a acheté une grande quantité de produits agricoles d'Asie et d'ASEAN, ceux du Vietnam représentant 20% du total des importations. La Chine soutient l'achat de produits appréciés des consommateurs tels que le fruit du dragon et le durian.

La 7e Exposition internationale d'importation de Chine se tiendra bientôt à Shanghai, a-t-il déclaré, ajoutant que les entreprises vietnamiennes pourraient participer à l'événement pour promouvoir leurs exportations agricoles non seulement vers la Chine mais aussi vers les pays partenaires.

Il a déclaré que la Chine était prête à soutenir la coopération ferroviaire bilatérale, affirmant que les deux parties devaient étudier la faisabilité de la construction des chemins de fer pour créer des conditions favorables aux entreprises et aux populations des deux pays.

Le vice-Premier ministre chinois a également ajouté que les parties compétentes devaient mettre en œuvre efficacement les accords conclus lors de la 13e session du Comité de coopération économique et commerciale Vietnam - Chine et résoudre les problèmes qui se posent, contribuant ainsi à renforcer la coopération Vietnam - Chine avec la stabilité et le développement à long terme.

Entre janvier et août, les échanges commerciaux bilatéraux ont augmenté de 23,7% en glissement annuel pour atteindre 130,8 milliards d'USD. La Chine a été le quatrième plus grand investisseur au Vietnam, avec 1,65 milliard d'USD de capital enregistré.

VNA/CVN