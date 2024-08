La Malaisie concentre ses investissements sur les ressources humaines numériques

>> La Malaisie choisit des partenaires 5G sur la base de ses propres normes de sécurité

>> Malaisie : la Chambre haute adopte le projet de loi sur la cybersécurité de 2024

>> La Malaisie perd 700 millions d'USD à cause d'escroqueries en ligne

Photo : Thestar/CVN

Le ministre du Numérique, Gobind Singh Deo, a déclaré que les investissements réalisés jusqu'à présent cette année ont contribué à créer 25.498 emplois, dépassant le chiffre de 22.258 emplois créés au cours de la même période en 2023.

Pour stimuler les investissements dans le secteur numérique, le ministère soumettra une liste de propositions au ministère malaisien des Finances pour la préparation du budget 2025, en mettant l'accent sur les incitations fiscales.

Le responsable a fait cette déclaration lors de la cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre l’École d'informatique de Kuala Lumpur 42 et MyDIGITAL Corporation.

Il est essentiel que le gouvernement soutienne et encourage les petites et moyennes entreprises, qui représentent 97% de toutes les entreprises en Malaisie, à appliquer la technologie au service du développement de l'économie numérique, a déclaré Gobind Singh Deo. Il a également souligné la nécessité d'une plus grande collaboration entre le gouvernement et l'industrie pour accélérer l'agenda numérique national, notamment la formation de la main-d'œuvre.

De grandes entreprises telles que Google, AWS, Byte Dance, Nvidia et Microsoft ont engagé des milliards de MYR d'investissement dans le secteur numérique malaisien et auront besoin de beaucoup de travailleurs qualifiés pour servir leurs entreprises.

Selon Gobind Singh Deo, la collaboration entre MyDIGITAL Corp et 42 Kuala Lumpur contribuera à accélérer la formation des ressources humaines numériques pour la Malaisie, ajoutant que les plans futurs comprennent des initiatives conjointes de recherche et développement, des formations transfrontalières, l'organisation de séminaires et la coopération en matière de formation ainsi que des programmes de formation des cadres et des dirigeants dans le secteur numérique.

VNA/CVN