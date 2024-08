La 57e Journée de l'ASEAN célébrée en Indonésie

Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général de l'ASEAN, Kim Kao Hourn, a mis l'accent sur la force et l'unité de la "grande famille" de l'ASEAN - une région qui renaît des cendres des conflits, de la pauvreté et de la division pour devenir solidaire et en développement, ajoutant que le bloc a affirmé le rôle du régionalisme ouvert et du multilatéralisme pour devenir un grand marché économique leader dans le renouveau numérique.

Au cours des 57 dernières années, l'ASEAN a toujours défendu les principes de respect de la souveraineté nationale, de l'État de droit, de dialogue actif, de création d'opportunités de coopération et de renforcement de la croissance, réalisant ainsi de grandes réalisations dans la construction d'une région stable, pacifique et proactive, a-t-il déclaré, ajoutant que le bloc a uni ses efforts collectifs pour concrétiser l'objectif de prospérité, de résilience et d'inclusion de l'ensemble de la communauté de l'ASEAN.

Il a profité de l'occasion pour remercier les partenaires de l'ASEAN pour leur étroite coopération afin de consolider et de renforcer le rôle central du bloc dans le maintien et la garantie d'une région pacifique et prospère.

Prononçant une allocution par téléconférence, le ministre lao des Affaires étrangères Saleumxay Kommasith a déclaré qu'en tant que président de l'ASEAN en 2024, le Laos s'efforce de construire une communauté de l'ASEAN étroite et résiliente, capable de saisir les opportunités et de gérer les défis actuels et émergents dans le contexte de changements géopolitiques rapides.

Selon la ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno Marsudi, la culture de la paix doit toujours être l'ADN de l'ASEAN. L’Asie du Sud-Est, dans laquelle l’ASEAN a joué un rôle très important dans le maintien de la paix, de la stabilité et de la prospérité, est la région la plus stable du monde. Elle a maintenu une croissance économique constante de 4,5%, supérieure à la moyenne mondiale, et est devenue un pôle mondial pour l’innovation technologique et le commerce.

Dans le contexte géopolitique complexe actuel, l’ASEAN devrait garantir ses engagements en matière de promotion et de protection des droits de l’homme, soutenir le respect constant du droit international et renforcer le rôle central de l’ASEAN dans la coopération avec ses partenaires dans le cadre des Perspectives de l’ASEAN sur l’Indo-Pacifique, a-t-elle suggéré.

La Journée de l’ASEAN est célébrée chaque année jeudi 8 août pour commémorer la fondation de l’Association. Les États membres actuels sont le Brunei, le Cambodge, l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, la Thaïlande, Singapour et le Vietnam.

Cette année, le Secrétariat de l’ASEAN a organisé diverses activités d’échanges culturels telles que l’ouverture du bâtiment du patrimoine de l’ASEAN, un festival de cuisine de l’ASEAN et une exposition d’études à l’étranger de l’ASEAN.

