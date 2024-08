La Malaisie doit rester neutre pour rester une destination d'investissement

Photo : AFP/VNA/CVN

Le ministre malaisien de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie, Zafrul Abdul Aziz, a déclaré dans une émission télévisée le 14 août que l'Asie du Sud-Est était neutre, avait une bonne démographie et était une économie en croissance, stable et pacifique.

La Malaisie et Singapour sont impliqués dans le secteur des semi-conducteurs depuis longtemps. La Malaisie dispose d'un bon écosystème, presque complet et mature. Le pays a enregistré des investissements approuvés de 83,7 milliards de MYR (18,9 milliards d'USD) dans divers domaines au premier trimestre, ce qui représente une augmentation de 13% par rapport aux 74,1 milliards de MYR de la même période l'année dernière, a-t-il souligné.

Il a noté qu'il s'attend à ce que le produit intérieur brut (PIB) augmente de 5,8% au deuxième trimestre 2024, le secteur manufacturier connaissant une croissance de 4,7%, stimulé par le secteur électrique et électronique, en particulier les semi-conducteurs. En termes de commerce, la Malaisie a conclu 16 accords de libre-échange, multilatéraux et bilatéraux, dont l'Accord global et progressiste de partenariat transpacifique (CPTPP) et le Partenariat économique global régional (RCEP), a ajouté le responsable.

VNA/CVN