Le Vietnam propose des mesures pour améliorer les relations ASEAN - Chine

Une délégation vietnamienne, conduite par le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô An Phong, participe à la semaine ASEAN - Chine, inaugurée lundi 12 août en Chine sur le thème "Dialogue de partenariat stratégique intégral ASEAN - Chine : Atteindre la prospérité grâce à l’innovation".

Photo : Thành Duong/VNA/CVN

Lors du dialogue de partenariat stratégique intégral ASEAN - Chine, tenu après l'ouverture de la Semaine, le responsable vietnamien a souligné l'importance et les valeurs de l'apprentissage mutuel, ainsi que des échanges, notamment culturels et entre les peuples en vue de relier et de renforcer la compréhension mutuelle, l’amitié et les liens entre les pays et les peuples du monde entier, notamment ceux de l’ASEAN et de la Chine.

Selon Hô An Phong, de tels efforts stimuleront le développement durable et la prospérité commune des pays et régions du monde, en particulier dans le contexte marqué par les conséquences du COVID-19, ainsi que par les défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, les guerres et les conflits.

Il a noté que dans le cadre des relations ASEAN - Chine en général, et entre la Chine et les pays membres de l'ASEAN, y compris le Vietnam, en particulier, les échanges entre les peuples, l'amitié, le respect et la compréhension mutuelle constituent une motivation et une contribution importante au développement général des relations bilatérales.

Il a souligné que l'Année des échanges populaires Vietnam - Chine 2024, lancée en février dernier dans la province du Fujian, démontre l'attention particulière que l'ASEAN et la Chine accordent aux échanges entre les peuples.

Il a proposé d'intensifier les échanges de jeunes travaillant dans les domaines de coopération ASEAN - Chine en général, entre la Chine et les pays membres du groupe, dont le Vietnam en particulier.

Photo : VNA/CVN

Dans le même temps, les autorités ASEAN - Chine doivent partager périodiquement leurs expériences dans le processus d'élaboration et de planification des politiques, en mettant l'accent sur le développement de la jeunesse, en particulier l'apprentissage, l'emploi, la formation professionnelle, le soutien financier et les politiques d'entrepreneuriat à cet égard, a-t-il souligné.

De cette manière, l'ASEAN et la Chine intensifient leurs efforts communs pour résoudre des difficultés et des défis sans précédent, en faveur de la paix et du développement durable de la région et du monde, a-t-il ajouté.

Le même jour, le responsable vietnamien a participé au séminaire d'échange ASEAN - Chine sur la culture, les sports et le développement de la jeunesse. Lors de la réunion, Hô An Phong a souligné que dans le cadre du partenariat stratégique intégral et sur la base des plans d'action quinquennaux conjoints de l'ASEAN et de la Chine, la coopération culturelle, sportive et touristique, avec la jeunesse au centre, était devenue un point culminant majeur.

Il a proposé diverses mesures pour promouvoir davantage le rôle de la coopération culturelle, sportive et touristique dans le partenariat stratégique intégral ASEAN - Chine, notamment l'intensification de l'organisation des activités de propagande et le renforcement du rôle et de la voix de l'ASEAN - Chine dans les domaines susmentionnés. accroître les contributions du Centre ASEAN - Chine à la promotion de la culture et des images des pays et des peuples des deux parties et accélérer l'échange d'expériences entre les agences de l'administration d'État dans ces domaines.

Dans le cadre de son agenda, la délégation vietnamienne participe à diverses autres activités telles que le lancement du Festival culturel ASEAN - Chine, la Plateforme de services d'import-export, la mascotte représentative du Centre ASEAN - Chine et la Collection de créations culturelles de Shanxi de Chine, entre autres. Selon l'agenda, la Semaine ASEAN - Chine durera jusqu'à jeudi 15 août.

VNA/CVN