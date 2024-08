France

Le Vietnam hisse le drapeau de l'ASEAN pour célébrer l'anniversaire du bloc

L'ambassade du Vietnam en France a organisé le 8 août à Paris une cérémonie pour hisser le drapeau de l'ASEAN à l'occasion du 57 e anniversaire de la fondation du bloc (8 août 1967 - 2024), en présence des ambassadeurs des pays membres, des représentants du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères et des athlètes de l'ASEAN participant aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Dans son discours, l'ambassadeur Dinh Toàn Thang, également président en exercice du Comité de l'ASEAN à Paris (ACP), a souligné que la cérémonie était une occasion importante pour les membres du bloc de revenir sur leur parcours difficile mais glorieux jusqu'à présent, de se souvenir des générations précédentes, d'honorer les réalisations passées et de se préparer pour l'avenir.

L’ASEAN a prouvé sa centralité et son importance croissante dans la région et dans le monde, a-t-il déclaré, ajoutant que le bloc a toutes les raisons d’être fier d’avoir maintenu une région de paix, de stabilité et de coopération pour le développement. L’ASEAN poursuit ses relations d’amitié et de collaboration avec toutes les nations éprises de paix, notamment la France.

Exprimant son espoir de voir l’organisation continuer à se développer et à se résilier à l’avenir, il a remercié la France pour ses contributions positives à ses relations avec le bloc au cours des dernières décennies.

La désignation de la France comme partenaire de développement de l’ASEAN en mars 2021 a marqué une étape importante, a noté le diplomate avec enthousiasme pour les efforts de collaboration pratiques et efficaces des deux parties.

L’ambassadeur Kham-Inh Khitchadeth du Laos - président de l’ASEAN pour 2024 - a félicité le Vietnam pour l’organisation de l’événement. Il a affirmé le rôle central du bloc dans la promotion de la coopération régionale et a reconnu le rôle précieux de la France en tant que partenaire de développement de l’ASEAN.

L’ASEAN est une force motrice dans le paysage économique de la région et place le multilatéralisme et la coopération au cœur de ses actions dans le contexte des défis mondiaux actuels, a déclaré Myriam Saint-Pierre, directrice adjointe du département Asie et Océanie du ministère français des Affaires étrangères.

Elle a exprimé son désir de développer davantage les relations avec toutes les nations de l’ASEAN et a considéré la participation de plus de 200 athlètes de l’ASEAN aux Jeux olympiques de cette année comme un témoignage des progrès du sport et de la capacité à unir les nations autour de valeurs communes de respect et de soutien mutuel.

En ce qui concerne le rôle du Vietnam en tant qu’ACP, Dinh Toàn Thang l’a décrit comme une opportunité de renforcer le rôle central du Vietnam au sein du bloc et de promouvoir des liens plus étroits entre l’ASEAN et la France. Il a réaffirmé son engagement à présenter le Vietnam comme un membre actif et responsable de l’ASEAN et à favoriser une image unifiée et coopérative de l’organisation.

L’ACP, l’une des rares de son genre à compter la participation des 10 États membres, s’efforce de faire progresser les relations entre l’ASEAN et les secteurs politique, commercial et public français. Au cours de son mandat de quatre mois en tant que présidence de l'ACP, de mai à août de cette année, l'ambassade du Vietnam a activement promu la coopération entre les parties dans divers domaines, notamment la politique, l'économie et la culture.

