Le Cambodge célèbre le 57e anniversaire de la fondation de l'ASEAN

>> L’ASEAN a pour ambition de devenir la quatrième économie mondiale d’ici 2030

>> L'ASEAN renforce sa connectivité et son autonomie

>> Cérémonie de levée du drapeau marquant le 57e anniversaire de l'ASEAN

Photo : VNA/CVN

L'événement a vu la présence des ambassadeurs des pays de l'ASEAN au Cambodge, dont l'ambassadeur vietnamien Nguyên Huy Tang, ainsi que des représentants des missions diplomatiques de nombreux autres pays.

Présidant l'événement, le vice-Premier ministre cambodgien et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Sok Chenda Sophea a souligné le rôle central de l'ASEAN dans le dialogue et la coopération entre le bloc et les partenaires extérieurs.

Ce rôle, a-t-il noté, est essentiel au maintien de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans toute l'Asie du Sud-Est, reflétant l'engagement indéfectible du bloc en faveur du dynamisme économique et de la connectivité culturelle.

Photo : VNA/CVN

Dans un contexte de changement du paysage géopolitique, la centralité et l'importance croissante de l'ASEAN servent de "phare" pour l'amitié et la coopération mutuellement bénéfique. Cela est démontré par le nombre croissant de pays non régionaux qui ont exprimé leur intérêt à rejoindre le Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est, a-t-il déclaré.

L'ASEAN continuera d'apporter la paix, la stabilité et la prospérité à ses citoyens dans un esprit de coopération et de durabilité, a-t-il souligné.

De ses humbles débuts avec une population d'environ 260 millions d'habitants, l'ASEAN, créée le 8 août 1967, est devenue une puissance, abritant aujourd'hui plus de 650 millions de personnes. Le bloc représente un marché débordant de potentiel et devrait devenir la quatrième économie mondiale d'ici 2050. Sa réalisation la plus notable au cours des 57 dernières années est le maintien de la paix et de la stabilité en Asie du Sud-Est, les pays membres forgeant des liens de coopération de plus en plus solides.

VNA/CVN