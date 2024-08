L'ASEAN renforce sa connectivité et son autonomie

Le 8 août 1967, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) a été créée, lançant un vaste processus de connexion pour la paix, la stabilité et le développement en Asie du Sud-Est. À 57 ans, elle affirme de plus en plus sa vitalité, sa marque et son rôle central.

Photo : VNA/CVN

Au cours de ces 57 dernières années, le Vietnam a toujours été un membre actif et responsable, jouant un rôle clé dans le développement de l'ASEAN.

Modèle de coopération régionale

L'ASEAN compte actuellement 10 pays membres : Indonésie, Thaïlande, Philippines, Singapour, Malaisie, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar et Cambodge. Le Timor-Leste est en passe d'être admis comme membre officiel.

Depuis sa création, l'ASEAN a joué un rôle important dans la transformation de l'Asie du Sud-Est en une région de paix, de prospérité et de stabilité, devenant un moteur de la croissance et de l'intégration mondiale.

Avec une population d'environ 260 millions d'habitants à ses débuts, l'ASEAN en compte aujourd'hui plus de 650 millions, constituant un marché à fort potentiel. D'ici 2050, l'ASEAN deviendra la quatrième économie mondiale.

Le succès le plus notable de l'association au cours de ces 57 dernières années est le maintien de la paix et de la stabilité en Asie du Sud-Est, les pays membres établissant de bonnes relations de coopération. Les divergences de vue entre les membres, ainsi que certains désaccords ou litiges, sont prévenus et résolus sur la base des intérêts communs.

Les succès des six dernières décennies reposent sur les mécanismes de coopération intrarégionale, des forums, des conférences, des projets, des programmes de développement, ainsi que sur la création de la zone de libre-échange de l'ASEAN et d'activités culturelles et sportives régionales. Le bloc a exprimé sa position ferme en faveur du maintien de la paix et de la stabilité en Mer Orientale et dans la région, par exemple la Déclaration sur la conduite des parties en Mer orientale (DOC) 2022 et les négociations sur le Code de conduite en Mer Orientale (COC), ainsi que de nombreux autres développements importants.

La Communauté de l'ASEAN est entrée dans sa 9e année de formation et de développement depuis le 31 décembre 2015 et est en passe de réaliser sa vision jusqu'en 2025 et de construire la vision après 2025. Actuellement, l'ASEAN cherche à réaliser le Plan directeur sur les trois piliers (politique-sécurité, économie, culture-société) de la communauté de l'ASEAN et à édifier la vision de la communauté de l'ASEAN après 2025 pour préparer la prochaine étape de développement.

L'ASEAN a également noué une coopération très étroite avec de nombreux pays et organisations importants dans le monde, y compris toutes les grandes puissances. À ce jour, 94 partenaires ont nommé des ambassadeurs auprès de l'ASEAN et 54 comités de l'ASEAN dans les pays tiers et les organisations internationales (ACTC) ont été créés. L'ASEAN compte 11 partenaires de dialogue (Chine, Japon, République de Corée, Inde, Australie, Nouvelle-Zélande, Russie, États-Unis, Canada, Union européenne (UE) et Royaume-Uni), 4 partenaires de dialogue par secteur et 4 partenaires de développement.

Photo : VNA/CVN

Récemment, lors du 42e Sommet de l'ASEAN tenu en mai 2023 dans la ville de Labuan Bajo, en Indonésie, les dirigeants des pays membres ont approuvé la feuille de route pour admettre le Timor-Leste comme membre officiel. L'augmentation du nombre total de membres à 11 devrait renforcer le rôle central de l'association, contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement de la région.

Contributions notables du Vietnam

Le Vietnam a rejoint officiellement l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) le 28 juillet 1995. Durant près de 30 ans, le Vietnam a toujours apporté ses contributions actives, positives et responsables pour renforcer une ASEAN forte et unie, avec un rôle significatif dans la région et dans le monde.

Depuis son adhésion, le Vietnam a affirmé son rôle central et marqué de nombreuses contributions au développement de l'ASEAN. Ses politiques et ses orientations de coopération avec l'ASEAN sont devenues une partie importante de sa politique extérieure dans la nouvelle période, un axe stratégique de sa diplomatie multilatérale.

Après avoir rejoint l'ASEAN, le Vietnam a activement encouragé l'admission du Laos et du Myanmar en 1997, puis du Cambodge en 1999, concrétisant ainsi l'idée d'une ASEAN regroupant les 10 pays d'Asie du Sud-Est.

Le Vietnam a assumé la présidence de l'ASEAN à trois reprises en 1998, 2010 et 2020. En 2010, le Vietnam a marqué des décisions importantes comme l'adoption du premier Plan directeur sur la connectivité de l'ASEAN (MPAC 2015), l'élargissement du Sommet de l'Asie de l'Est (EAS) pour inclure la Russie et les États-Unis, et la formation du cadre de coopération en matière de défense entre l'ASEAN et ses partenaires via le mécanisme ADMM+.

En 2020, face à la pandémie de COVID-19, le Vietnam a encouragé la communauté de l'ASEAN à répondre efficacement et rapidement aux défis, en maintenant la connexion de l'ASEAN et en soutenant la stabilité de la vie des individus et les efforts de rétablissement.

Au-delà de la présidence tournante, le Vietnam a contribué à des décisions guidant le développement de l'ASEAN, telles que la promotion de l'ASEAN-10 via le Programme d'action ASEAN-10 de Hanoï 1998, la Vision de l'ASEAN jusqu'en 2020 (1997), la Déclaration de Concorde de l'ASEAN (2003) sur la construction de la Communauté de l'ASEAN, la Charte de l'ASEAN (2007), la Vision de la Communauté de l'ASEAN jusqu'en 2025 (2015) et la Vision de la Communauté de l'ASEAN jusqu'en 2045.

Lors du 43e Sommet de l'ASEAN en Indonésie en septembre 2023, le Vietnam a avancé l'initiative d'accueillir le Forum sur l'avenir de l'ASEAN, créant ainsi des opportunités d'échanger sur la coopération régionale et de construire une communauté de l'ASEAN résiliente et durable.

En outre, dans ses relations avec les partenaires de l'ASEAN, le Vietnam a joué le rôle de coordinateur, promouvant une coopération pratique et efficace avec des partenaires importants comme la Chine, les États-Unis, la Russie, le Japon et la République de Corée. À partir de juillet 2024, le Vietnam assumera le rôle de coordinateur avec la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni pour un mandat de trois ans.

Le Vietnam est également parmi les meilleurs en termes de mise en œuvre des engagements d'intégration économique dans l'ASEAN, participant activement à la formation de la communauté socioculturelle de l'ASEAN. Son engagement envers l'ASEAN est toujours constant.

Des experts et universitaires sur l'ASEAN conviennent que durant près de trois décennies, le Vietnam a prouvé que son adhésion à l'ASEAN a créé un nouvel élan non seulement pour le Vietnam mais aussi pour cette organisation âgée de 57 ans.

VNA/CVN