La Malaisie prévoit de convoquer une réunion de l'ASEAN concernant les tensions entre le Cambodge et la Thaïlande

>> Le Vietnam exprime sa profonde préoccupation face aux tensions entre Cambodge et Thaïlande
>> Les dirigeants thaïlandais et cambodgien restent ouverts aux négociations
>> Conflit frontalier : les PM thaïlandais et cambodgien s'entretiennent par téléphone avec Trump
|Des citoyens cambodgiens évacuent pour éviter un conflit, le 8 décembre 2025.
|Photo : VNA/CVN
Selon l'agence de presse chinoise Xinhua, le dirigeant malaisien a indiqué que cette réunion permettrait d'évaluer la situation et de soutenir les mesures de désescalade.
Le Premier ministre a précisé avoir une conversation téléphonique avec le président américain Donald Trump, au cours duquel ils ont discuté du conflit, des relations bilatérales et des questions internationales d'intérêt commun.
Anwar Ibrahim a expliqué avoir souligné le rôle de la Malaisie pour inciter les deux pays à faire preuve de retenue et à renouer le dialogue par le biais des voies bilatérales et des mécanismes de l'ASEAN.
La Malaisie demeure disposée à soutenir les efforts de désescalade, à protéger les civils et à contribuer au rétablissement de la stabilité régionale, conformément à l'esprit de bon voisinage de l'ASEAN, a-t-il affirmé.
Les tensions à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande ont repris depuis le 7 décembre.
VNA/CVN