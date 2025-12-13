La Malaisie prévoit de convoquer une réunion de l'ASEAN concernant les tensions entre le Cambodge et la Thaïlande

Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a déclaré le 13 décembre que la Malaisie, en sa qualité de. présidente en exercice de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), convoquerait prochainement une réunion spéciale des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN concernant les tensions à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande.

Photo : VNA/CVN

Selon l'agence de presse chinoise Xinhua, le dirigeant malaisien a indiqué que cette réunion permettrait d'évaluer la situation et de soutenir les mesures de désescalade.

Le Premier ministre a précisé avoir une conversation téléphonique avec le président américain Donald Trump, au cours duquel ils ont discuté du conflit, des relations bilatérales et des questions internationales d'intérêt commun.

Anwar Ibrahim a expliqué avoir souligné le rôle de la Malaisie pour inciter les deux pays à faire preuve de retenue et à renouer le dialogue par le biais des voies bilatérales et des mécanismes de l'ASEAN.

La Malaisie demeure disposée à soutenir les efforts de désescalade, à protéger les civils et à contribuer au rétablissement de la stabilité régionale, conformément à l'esprit de bon voisinage de l'ASEAN, a-t-il affirmé.

Les tensions à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande ont repris depuis le 7 décembre.

VNA/CVN