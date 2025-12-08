Le Vietnam exprime sa profonde préoccupation face aux tensions entre Cambodge et Thaïlande

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le 8 décembre 2025, répondant à une question d'un reporter sur la réaction du Vietnam face aux tensions qui ont éclaté entre le Cambodge et la Thaïlande dans leur zone frontalière, la porte-parole a déclaré qu'en tant que pays voisin et membre de l'ASEAN, le Vietnam appelle les deux parties à faire preuve d'une retenue maximale, à ne pas recourir à la force, à respecter pleinement l'accord de cessez-le-feu, à poursuivre le dialogue et à régler leurs différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, à la Charte des Nations unies, à la Charte de l'ASEAN et au Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC), contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.

Elle a souligné que le Vietnam continuera de contribuer activement à la promotion du dialogue et à la mise en œuvre du cessez-le-feu entre les deux pays afin de rétablir rapidement la paix et la coopération à la frontière, dans l'esprit d'amitié et de solidarité de l'ASEAN, pour l'intérêt durable des deux parties et de la région.

VNA/CVN