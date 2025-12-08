icon search
Politique
Le Vietnam exprime sa profonde préoccupation face aux tensions entre Cambodge et Thaïlande

"Le Vietnam exprime sa profonde préoccupation face aux tensions actuelles entre le Cambodge et la Thaïlande", a affirmé la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang.

Des habitants cambodgiens de la province de Preah Vihear évacuent pour éviter les affrontements, le 8 décembre 2025. 
Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le 8 décembre 2025, répondant à une question d'un reporter sur la réaction du Vietnam face aux tensions qui ont éclaté entre le Cambodge et la Thaïlande dans leur zone frontalière, la porte-parole a déclaré qu'en tant que pays voisin et membre de l'ASEAN, le Vietnam appelle les deux parties à faire preuve d'une retenue maximale, à ne pas recourir à la force, à respecter pleinement l'accord de cessez-le-feu, à poursuivre le dialogue et à régler leurs différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, à la Charte des Nations unies, à la Charte de l'ASEAN et au Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC), contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.

Elle a souligné que le Vietnam continuera de contribuer activement à la promotion du dialogue et à la mise en œuvre du cessez-le-feu entre les deux pays afin de rétablir rapidement la paix et la coopération à la frontière, dans l'esprit d'amitié et de solidarité de l'ASEAN, pour l'intérêt durable des deux parties et de la région.

