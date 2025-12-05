L'ASEAN entre dans un supercycle de croissance mené par le groupe MIT-PV

Selon Shan Saeed, économiste en chef mondial chez IQI Global (Malaisie), l'ASEAN s'apprête à entrer dans la période 2025-2026 avec une dynamique forte, ancrée par cinq économies clés : la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande, les Philippines et le Vietnam (désigné par le groupe MIT-PV).

Lors d'une récente interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), l'expert a affirmé que le groupe MIT-PV était en passe de devenir le noyau d'un nouveau supercycle de croissance pour la région.

Selon Shan Saeed, le Vietnam se trouve au sommet de sa dynamique d’accélération, avec une croissance du PIB prévue de 7 à 8%, soutenue par une structure démographique jeune et le développement rapide d’une main-d’œuvre compétente dans le numérique et diplômée de l’enseignement supérieur.

De son côté, l’Indonésie, le "géant" économique de l’Asie du Sud-Est, devrait maintenir une croissance robuste de 5 à 6%, en capitalisant sur sa population, ses initiatives d’industrialisation et ses abondantes ressources naturelles (nickel, bauxite, énergie, agriculture).

Quant à la Malaisie et aux Philippines, ces deux économies tirées par la consommation, portées par une classe moyenne en plein essor et une hausse du revenu par habitant, sont anticipées à 4,5 - 5,5% de croissance.

Pour sa part, la Thaïlande devrait atteindre une croissance de 3 à 4%, consolidant son rôle en tant que centre logistique et manufacturier grâce à ses infrastructures de classe mondiale et à la reprise de son secteur touristique.

L'afflux d'investissements directs étrangers (IDE) de haute qualité et les importantes ressources en matières premières confèrent au groupe MIT-PV une résilience structurelle à long terme.

Shan Saeed a conclu que les investisseurs et décideurs politiques ne perçoivent plus l'ASEAN comme un ensemble de marchés émergents fragmentés, mais comme un écosystème économique unifié.

VNA/CVN