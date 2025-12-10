Bilan de la participation du Vietnam à l'ASEAN en 2025 et orientations pour 2026

Le 9 décembre, le vice-ministre des Affaires étrangères et chef du SOM ASEAN - Vietnam, Dang Hoàng Giang, a présidé une réunion interministérielle consacrée au bilan de la coopération et de la participation du Vietnam à l'ASEAN en 2025 ainsi qu'aux orientations pour 2026, en présence d'une soixantaine de représentants des ministères et secteurs concernés.

Photo : VNA/CVN

Évaluant les résultats de la coopération régionale, le vice-ministre a souligné que 2025 avait été une année particulièrement marquante pour l'ASEAN, riche en jalons historiques.

S'appuyant sur les progrès exceptionnels accomplis dans la construction de la Communauté, l'ASEAN a défini le cadre stratégique pour les vingt prochaines années en adoptant la Vision de la Communauté ASEAN 2045 et les stratégies en matière politique-sécuritaire, économique, socio-culturelle et de connectivité, en vue d'édifier une ASEAN résiliente, innovante, dynamique et centrée sur le citoyen. L'admission du Timor-Leste comme onzième membre constitue une nouvelle étape majeure de l'élargissement de l'Association.

Les liens économiques, commerciaux et d'investissement au sein de l'ASEAN et avec ses partenaires ont continué d'être renforcés en 2025, grâce à des avancées majeures dans la modernisation de son cadre réglementaire : mise à niveau de l'Accord sur le commerce des marchandises, élaboration des lignes directrices de l'ASEAN sur l'investissement durable et achèvement des négociations de l'Accord-cadre sur l'économie numérique de l'ASEAN. La coopération avec les partenaires a progressé de manière concrète et a ciblé la consolidation des relations existantes et l'ouverture de nouvelles opportunités : création d'un partenariat stratégique global avec la Nouvelle-Zélande, mise à niveau de plusieurs accords de libre-échange (ALE) avec la Chine, la République de Corée et l'Inde, mise en œuvre des ALE avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et accélération et finalisation des négociations d'un accord de libre-échange avec le Canada en 2026.

Grandes contributions du Vietnam

Pour le Vietnam, l'année 2025 a été l'occasion de revoir trois décennies d'intégration régionale et d'affirmer son rôle désormais indispensable au sein de l'ASEAN. L'engagement politique élevé du pays a été illustré par les activités menées par ses dirigeants. Le Vietnam a assumé efficacement plusieurs responsabilités clés, dont la présidence du Groupe de travail sur l'Initiative d'intégration de l'ASEAN (IAI). Il a également promu de nombreuses initiatives, telles que la Déclaration des dirigeants sur le renforcement de l'arrestation des criminels recherchés ou sept résolutions de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA). Le Forum sur l'avenir de l'ASEAN, organisé pour la deuxième année consécutive, s'affirme progressivement comme un espace de dialogue ouvert sur les enjeux de l'avenir régional.

Pour 2026, les ministères et secteurs ont convenu de poursuivre une participation active, proactive et responsable, de contribuer à maintenir la solidarité interne, de mettre en œuvre la Vision ASEAN 2045, de renforcer l'intégration économique, notamment dans des domaines stratégiques tels que la connectivité des infrastructures et des chaînes d'approvisionnement, l'énergie, la science-technologie, l'innovation, la transformation numérique, l'économie verte; et de consolider la coordination entre les canaux gouvernemental et parlementaire.

Ils ont également réaffirmé la mise en œuvre de la Conclusion n° 59-KL/TW du Bureau politique et l'organisation réussie du Forum sur l'avenir de l'ASEAN 2026 afin de continuer à affirmer le rôle constructif du Vietnam au sein de la région.

VNA/CVN