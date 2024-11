La "Maison des feuilles", un havre écologique et culturel à Hô Chi Minh-Ville

Dans la mégapole du Sud, une petite rue s'est transformée en un véritable havre de paix écologique. La "Maison des feuilles", née d'une initiative citoyenne, a métamorphosé ce coin urbain en un espace où la nature et la culture se rejoignent harmonieusement.

Le projet "Maison des feuilles", initié par Hoàng Quy Binh en décembre 2020, vise des activités culturelles, éducatives et environnementales. Comptant 36 membres, ce collectif est devenu une véritable force motrice pour promouvoir un mode de vie plus durable et respectueux de l’environnement.

Soyons respectueux de l'environnement !

"Notre objectif est d’encourager un mode de vie écologique au sein de notre communauté", explique Hô Ngoc Khánh Nhi, membre du projet. "Chaque geste, même minime, comme le don de vêtements usagés, vise à sensibiliser à la protection de l’environnement".

Au fil des ans, ce modèle s’est renforcé et développé. Presque chaque semaine, des événements écologiques et de recyclage sont organisés, tels que des échanges de déchets ou de piles usagées contre des plantes. Ces initiatives encouragent la population au tri sélectif et à adopter des comportements respectueux de l'environnement.

Les déchets recyclables collectés sont triés, nettoyés et transformés en nouveaux produits, prolongeant ainsi leur cycle de vie et réduisant la quantité de déchets enfouis ou brulés. En remerciement, les participants reçoivent un pot de feuilles succulentes. Outre le papier, le plastique et le verre, de nombreux vieux vêtements sont également collectés.

Les vêtements en bon état sont triés et vendus à prix coûtant (10.000 dôngs) lors de foires solidaires ou redistribués aux habitants des régions montagneuses. La "Maison des feuilles" est devenue un espace de partage où chacun peut contribuer à la plantation et à l'entretien de plantes, ainsi qu’à la création d’objets écoresponsables.

La plupart de ces produits sont fabriqués à partir de matières premières naturelles ou recyclées, comme du liquide vaisselle et des nettoyants pour sols à base de baies. En déposant leurs déchets, les habitants deviennent des acteurs du changement, partageant une conscience écologique commune. Ce modèle innovant attire fortement les jeunes, avides de modes de vie plus durables.

Séduite par des vidéos sur TikTok, Phan Thi Yên Phuong, résidente du 12e arrondissement, a décidé de découvrir la "Maison des feuilles" par elle-même. "En tant que citoyenne engagée, je suis ravie de participer à ce projet. C’est une manière ludique de protéger l’environnement en échangeant déchets contre plantes. Je compte bien revenir avec de vieux vêtements", confie-t-elle.

Valorisation de la lecture

Phan Ngoc Thao, étudiante à l'Université d'économie de Hô Chi Minh-Ville et bénévole expérimentée, considère cet endroit comme son "chez-soi". "Je me sens ici à ma place, entourée de personnes partageant mes valeurs. Malgré mes difficultés à communiquer avec les étrangers, j’ai noué de belles amitiés. C’est un lieu où l’on se sent bien et utile", raconte-t-elle.

La "Maison des feuilles" dispose également d'une bibliothèque gratuite pour diffuser le goût de la lecture. Avec plus de 3.000 livres de tous genres, les amateurs peuvent venir lire librement. Les ouvrages sont également disponibles en prêt, que ce soit sur place ou en ligne.

Lors de sa première visite, Thái Mâu a passé quatre heures plongée dans un livre. "Les étagères sont très variées, j’ai trouvé un excellent ouvrage", explique-t-elle. Suivant le projet sur les réseaux sociaux depuis longtemps, elle a constaté son impact positif sur la communauté. "Les jeunes s’engagent pour avoir des changements significatifs, pas seulement pour obtenir des résultats", ajoute-t-elle.

Fournir des livres aux enfants

La "Maison des feuilles" collecte également des fonds pour ouvrir des bibliothèques pour enfants dans d'autres localités. En juin dernier, elle en a créé dans les provinces de Binh Dinh et Quang Nam (Centre), après avoir fourni des livres à quatre écoles dans celles de Binh Thuân (Centre), Kon Tum, Lâm Dông (hauts plateaux du Centre) et Tây Ninh (Sud).

En septembre dernier, la Maison a reçu sept tonnes de vêtements, 1.528 articles d'occasion, 1.215 bouteilles en plastique, 905 briques de lait, 185 boîtes de conserve et 268 kg de papier. Ces initiatives ont attiré près de 200 bénévoles, confirmant le succès de ce modèle inspirant qui continue de gagner en popularité.

