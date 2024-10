Club des étudiants pour le développement durable: innover pour réussir

Le CEDD, Club des étudiants pour le développement durable, a été fondé en août 2023 par un groupe de jeunes étudiants en français des affaires à l'Université de commerce de Hanoï, avec l’objectif de créer une communauté étudiante active ayant le désir de promouvoir le développement durable en termes d'économie, de société et d'environnement, apportant l'énergie et l'enthousiasme de la jeunesse pour construire une Terre “ saine ” pour les générations futures.

Le club apporte une expertise sur les valeurs de la transformation verte en économie, tout en améliorant les compétences professionnelles de ses membres, en commençant à mettre en œuvre de petits projets dans la communauté, tout au long de l'année. Ainsi, contrairement aux autres clubs professionnels francophones, les programmes du CEDD sont tous orientés vers la protection de l'environnement et le développement durable.

Changer de mentalité, agir pour la communauté

Depuis son lancement, le CEDD a fait forte impression en organisant des programmes communautaires tels que l'échange de papier usagé contre des plantes et le projet Têt Vert 2024. En particulier, l'événement “papier usagé contre plantes” qui a été organisé par le Club à deux reprises, en octobre 2023 et en janvier 2024 a reçu une grande attention de la part des étudiants.

“Têt Vert” est un projet d'entreprise pour accueillir la nouvelle année 2024 réalisé par le CEDD avec la volonté d'apporter des cadeaux du Têt aux saveurs traditionnelles, des emballages verts non plastifiés mais luxueux, propres et respectueux de l'environnement. Chaque coffret cadeau Têt Vert est non seulement beau et délicieux, mais porte également un message significatif sur la protection de l'environnement et la force de l'amour!

Faire de l'artisanat

Récemment, lors de la cérémonie d’accueil des nouveaux étudiants internationaux de la 21ème promotion, le 23 août 2024, le CEDD a organisé un atelier sur la confection de fleurs en laine et la conception de marque-pages. L'événement a été un grand succès grâce à la motivation non seulement des nouveaux étudiants, mais aussi à la participation chaleureuse de leurs frères et sœurs, de leurs parents et de tous ceux qui les accompagnaient.

Formation exhaustive

Chaque semaine, la direction du club organise une séance d'enseignement du français pour ses membres afin de consolider et renforcer des connaissances linguistiques en français des affaires, créant aussi des opportunités d'accès à une nouvelle langue pour les membres des autres spécialités de l'école.

Coopération pour des objectifs communs

Pour atteindre une grande efficacité, le club a coopéré de manière proactive avec de nombreux partenaires afin d'obtenir le soutien nécessaire à la réussite des événements qu'il organise. Ainsi, l'Organisation de protection de l'environnement “Green Life” a accompagné le club lors des deux événements "papier usagé contre plantes". Au cours de la prochaine année scolaire, “Green Life" continuera d'être le partenaire stratégique du club. En outre, CEDD recherchera également davantage de partenaires verts pour organiser des activités communautaires.

Avec les succès de l'année précédente, le CEDD a également prévu des projets pour l’année suivante avec de nombreuses nouvelles formes activités telles que des ateliers de recyclage, des talk-show sur la croissance verte,... afin de sensibiliser les étudiants à la réduction des déchets plastiques et à se forger un esprit d'entrepreneuriat sans nuire à l’environnement.

Avec un investissement tant matériel que spirituel, le CEDD s'efforce toujours d'apporter des valeurs utiles pour le développement des compétences de vie des étudiants, en promouvant une économie durable, en formant des "économistes durables" dans le futur, fidèle aux valeurs fondamentales du club que sont le courage, l'ouverture et la communauté.

NGUYEN THI HUONG GIANG