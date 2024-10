Le Vietnam va expérimenter un marché du carbone entre 2025 et 2028

Le Vietnam va exploiter son marché de crédits carbone à titre expérimental entre 2025 et 2028 sans aucune vente à l'étranger ainsi que la réglementation sur les échanges de crédits avec les marchés régional et mondial, a-t-on appris lors d'une réunion lundi 7 octobre à Hanoi.

>> Près de 60% des plus grandes entreprises promettent la neutralité carbone

>> Préserver les forêts côtières en réponse au changement climatique

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a mis l'accent sur le bon fonctionnement de la bourse nationale de crédits carbone en ce qui concerne les réglementations juridiques, les ressources humaines et les mécanismes politiques au cours de la période en présidant la réunion sur l'achèvement d'un projet de projet sur la création et le développement d'un marché du carbone de conformité au Vietnam.

Au cours de la période de trois ans, aucune transaction internationale ne sera effectuée, à l'exception des activités d'échange de carbone dans le cadre d'accords internationaux, a-t-il souligné. À partir de 2029, le marché sera pleinement opérationnel dans tout le pays, avec une étude sur la capacité à se connecter aux marchés internationaux.

Selon le projet, le marché du carbone conforme contribuera à concrétiser les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) à faible coût dans le cadre des contributions déterminées au niveau national (NDC) tout en créant de nouveaux flux financiers pour la réduction des émissions de GES, en renforçant la transition verte et les technologies à faibles émissions.

Il vise à améliorer l'avantage concurrentiel des entreprises vietnamiennes au niveau national et international, à diversifier l'économie à faible émission de carbone et à répondre au changement climatique en vue d'atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050.

Le projet définit cinq groupes de missions et de solutions concernant les biens échangés sur le marché, les participants au marché, l'échange de crédits carbone, le fonctionnement du marché et l'amélioration de la sensibilisation et des capacités du public.

Trân Hông Hà a déclaré que la mise en œuvre du projet doit être alignée sur les pratiques internationales, notamment le système juridique, l'organisation de consultations avec des partenaires étrangers et les conditions nécessaires pour connecter le marché intérieur au marché international à l'avenir.

Il a ordonné au ministère des Finances (MoF) de travailler en étroite collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement (MoNRE) et d'autres ministères et secteurs compétents pour examiner méticuleusement les documents juridiques sur la création, le fonctionnement, la gestion et la supervision du marché intérieur du carbone.

VNA/CVN