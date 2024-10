Vun Art : donner la vie aux chutes de soie

Fonctionnant comme un modèle économique collectif, la coopérative Vun Art - un nouveau modèle opérant dans le secteur de la création et de la culture, a pour but de préserver et promouvoir la culture traditionnelle, tout en fournissant des emplois aux personnes handicapées.

Vun Art est la première entreprise au Vietnam à utiliser des chutes de tissus comme matière pour créer des produits artisanaux. Ces matières peuvent être lavées sans se décoller ni se décolorer, car c'est du matériau en soie Van Phuc provenant d'ateliers de couture, de tissage du village artisanal Van Phuc. Ces chutes de tissus aident non seulement les personnes handicapées à avoir un emploi, mais contribuent également à la protection de l'environnement.

Vun Art cherche à transmettre les valeurs traditionnelles à travers des œuvres et des produits. Le village de la soie Van Phuc et ses produits en soie ont une histoire vieille de plus de 1.000 ans, qui constituent une partie importante du flux de la culture vietnamienne. Vun Art a pris l'initiative d'intégrer le tissu de soie traditionnel dans des produits modernes - une initiative novatrice exigeant une méticulosité et une extrême patience lors de la fabrication, car ces pièces de soie, si douces et délicates, doivent traverser un long et minutieux processus avant de pouvoir se transformer en de magnifiques produits originaux.

Les produits de Vun Art comprennent des peintures sur toile, des sacs de mode...Chaque produit est marqué par le folklore vietnamien. Vun Art est vraiment ingénieux à intégrer des motifs traditionnels tels que Hàng Trông, Kim Hoàng et Dông Hô dans chaque produit, afin de rendre hommage aux valeurs culturelles vietnamiennes et de les partager. La transposition de peintures folkloriques sur un nouveau matériau (la soie) s'effectue selon le principe "Rester fidèle à l'original, en étant innovant dans chaque produit" pour créer une nouvelle esthétique s’adaptant aux goûts de la société moderne.

Monsieur Lê Viêt Cuong, le fondateur de Vun Art, handicapé, a toujours été convaincu que "Le monde est une mosaïque composée de nombreuses pièces. Chaque individu est une pièce et chaque pièce est unique, irremplaçable ; personne n'est sans valeur". Un morceau de tissu, aussi insignifiant soit-il, peut contribuer à une œuvre d'art s'il est placé au bon endroit. De même, une personne handicapée peut apporter ses qualités uniques et précieuses pour embellir le monde si elle trouve sa bonne place.

Vun Art est bien plus qu'un lieu de préservation et de développement de la tradition séculaire de la soie Van Phuc, c'est aussi un modèle de formation professionnalisante qui propose des cours gratuits aux personnes handicapées. Le processus d'apprentissage pour ces personnes est long. Certaines personnes de Vun Art ont même besoin de quatre années pour couper un simple cercle. Mais cela n'a jamais découragé Lê Viêt Cuong.

Avec sept années d'existence, Vun Art a créé des emplois et un revenu à près de 40 travailleurs handicapés, répondant ainsi en partie à l'une des aspirations initiales du fondateur - Lê Viêt Cuong : offrir une solution concrète au problème de l'emploi des personnes handicapées, les aider à subvenir à leurs besoins et à s'intégrer à la société.

Madame Hoàng Thi Hâu, l'une des travailleuses handicapées chez Vun Art depuis le début, partage : "Depuis que je travaille chez Vun Art, ma vie a beaucoup changé. Vun Art nous aide à trouver des emplois adaptés à nos capacités et à notre situation, ce qui nous permet de subvenir à nos besoins. De plus, Vun Art nous sert à nous intégrer dans la société. Nous oublions donc nos complexes".

Passant à sa 8e année, Vun Art ne cesse d'innover pour proposer des produits de la plus haute qualité, fidèle à sa philosophie : "Les personnes handicapées sont déterminées à ne pas fabriquer des produits défectueux".

La créativité est source de valeurs humaines pour la société. Chez Vun Art, la créativité ne se limite pas à la création d'œuvres d'art uniques à partir de chutes de tissus, elle est aussi une mission d'émancipation qui ouvre de nouvelles opportunités aux personnes handicapées. Chez Vun Art, on assemble des morceaux de culture, des morceaux de vie, pour qu'ils ne soient jamais vraiment cassés.

Texte : Lê Thi Thanh Huong - Trinh Phuong Anh - Trân Minh Thu

Photos : Vun Art