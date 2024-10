Technologies vertes : Hô Chi Minh-Ville attire le secteur privé



Le message a été véhiculé par Pham Hông Quât, directeur général de l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat et la commercialisation des technologies (NATEC), relevant du ministère des Sciences et des Technologies, lors de la 2e Journée de l'innovation ouverte, tenue le 25 septembre à Hô Chi Minh-Ville.

Ainsi, le Pôle d'innovation ouverte - SoiHub, situé dans la Cité du logiciel de Quang Trung (Quang Trung Software City - QTSC), dans le 12e arrondissement, a été créé pour construire et développer l'écosystème des startups innovantes au Vietnam, mettant l'accent sur la formation des talents et le pilotage de nouvelles technologies.

Selon M. Quât, ces dix dernières années, le gouvernement a mis en place de nombreux programmes et politiques pour soutenir le développement de l'écosystème des startups innovantes. Cependant, la participation du secteur privé, notamment de grandes entreprises, est encore limitée.

SoiHub est un modèle pionnier de pôle d'innovation ouverte au Vietnam, favorisant les partenariats public-privé. Il compte des partenaires nationaux et étrangers tels que de grandes entreprises technologiques, des fonds d'investissement, des experts... Il devrait attirer de jeunes talents pour participer à la résolution de problèmes mondiaux difficiles en appliquant la technologie, en ciblant des domaines comme la croissance verte, la prévention du changement climatique, la transformation numérique et les villes intelligentes.

Les politiques promotionnelles et la présence de SoiHub constituent une base solide pour augmenter le classement de l'indice d'innovation de la ville dans les temps à venir.

Attirer les talents

D'après M. Quât, le Pôle d'innovation ouverte devrait attirer les talents et les universités vers la commercialisation des technologies de recherche et la résolution d'enjeux mondiaux. Les grandes entreprises joueront un rôle dans le développement de projets, en profitant des ressources et de la technologie de SoiHub pour commercialiser leurs produits.

Il a estimé que le secteur privé, ainsi que les mécanismes de soutien du gouvernement et les ressources humaines universitaires créeraient des technologies pour résoudre les problèmes majeurs. "Il s'agit également d'un pont pour aider les talents technologiques vietnamiens à l'étranger à contribuer au pays en investissant dans des projets d'entreprises privées", a déclaré M. Quât.

Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que l'incubation de nouvelles technologies, la formation de ressources humaines de haute qualité et l'innovation étaient les facteurs décisifs du succès dans le processus de croissance verte et de développement durable poursuivi par la ville.

La mégapole du Sud est face à une grande opportunité de devenir un centre d'innovation leader dans la transition vers une économie verte et numérique. Des politiques incitatives en faveur de l'investissement dans les technologies vertes et la construction de villes intelligentes ont été mises en œuvre au niveau local.

Cependant, pour M. Hoan, un processus de transition efficace nécessite une coordination à tous les niveaux, du gouvernement, des entreprises et des experts nationaux et étrangers. Il a espéré que les initiatives du Pôle d'innovation ouverte et du Centre de révolution industrielle 4.0 tisseraient des liens afin d'inciter les particuliers à s'unir pour construire et développer l'écosystème des startups innovantes, encourageant ainsi la communauté des investisseurs et aidant la ville à atteindre ses objectifs.

Nécessité de décisions audacieuses et d'efforts multipartites

Du côté des entreprises, Harry Hughes, vice-président du Conseil consultatif stratégique de Saigontel - Saigon Investment Group, a déclaré que la résolution des défis du changement climatique, du développement durable et de la transformation verte était une tendance de développement dans le monde, dont au Vietnam. Afin d'atteindre ses objectifs, Hô Chi Minh-Ville a besoin de décisions audacieuses et d'efforts multipartites pour résoudre les problèmes basés sur la technologie et l'innovation. Le modèle de SoiHub devrait connecter les ressources de toutes les parties pour devenir une unité leader en matière d'application technologique et de développement durable.

Keijo Norvanto, ambassadeur de Finlande au Vietnam, a déclaré qu'il se connecterait avec entreprises et universités de ce pays pour se coordonner avec SoiHub afin d'introduire de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, la 5G et les puces semi-conductrices, au profit du développement technologique et des objectifs de croissance verte dans les temps à venir.

Texte et photos : Quang Châu/CVN