ASEAN à Vientiane : le PM formule des propositions pour renforcer la coopération de l’AZEC

S’exprimant lors de ce Sommet tenu en marge des 44e et 45e sommets de l'ASEAN et des réunions connexes, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté le travail effectué par le Vietnam pour atteindre une émission nette zéro, évoquant notamment les stratégies et les plans nationaux concernant le changement climatique, la croissance verte et le développement des énergies renouvelables, de l'agriculture, des transports pour réduire les émissions, la promotion la construction de marchés de crédits carbone, d’activités commerciales et d’approvisionnement vertes.

Le Vietnam accorde également la priorité à l’attraction de flux d’investissement et de financements verts pour la recherche et le développement de technologies et d’énergies vertes dans l’esprit d’assurer l’harmonie des intérêts entre l’État, les entreprises et les citoyens, a souligné le Premier ministre.

Il a invité les pays membres de la Communauté asiatique de neutralité carbone à intensifier les recherches et les transferts de technologies afin de généraliser l’utilisation d’énergies moins polluantes et d’assurer la sécurité énergétique régionale, promouvoir la transition énergétique en fonction des circonstances, des capacités et des priorités de développement spécifiques de chaque pays.

Il a également proposé la création de nouveaux modèles de financement climatique, permettant aux pays en développement d’accéder à davantage de prêts à bas taux d’intérêt. En outre, le chef du gouvernement vietnamien a suggéré aux pays de la région d’harmoniser leurs politiques par le biais d’un Centre asiatique de zéro émission et de collaborer dans la formation du personnel hautement qualifié.

Il est possible d'envisager la création d'un fonds de l’AZEC pour la mise en œuvre de projets verts, avec des conditions préférentielles et un accès facile pour les pays membres car l’accès au montant financier de 10 milliards d'USD est encore très difficile.

Il a en outre appelé les pays à renforcer la coordination des politiques par le biais du Centre asiatique zéro émission (Asia Zero Emission Centre) et renforcer la coopération en matière de formation de ressources humaines de haute qualité et de gouvernance intelligente dans les secteurs de l'énergie et de la technologie dans les pays membres.

De leur côté, les dirigeants des pays de l'ASEAN et de l'Australie ont salué l'initiative du Japon, affirmant que l'AZEC est un forum important permettant aux pays membres de partager des informations sur les efforts visant à atteindre l'objectif de zéro émission nette, tout en renforçant la coopération régionale pour soutenir les efforts de transition énergétique adaptés aux circonstances de chaque pays.

Ils ont également souligné l'importance du "principe AZEC" dans le but de répondre au changement climatique, de promouvoir une croissance économique inclusive et d'assurer la sécurité énergétique en Asie.

Ils ont encore une fois convenu de promouvoir le développement de systèmes énergétiques propres, durables et peu coûteux ; de renforcer la coopération dans le développement de nouvelles sources d'énergie telles que l'hydrogène et la géothermie, en promouvant les partenariats public-privé dans le développement de projets d'énergie propre dans la région.

De son côté, le Premier ministre japonais Ishiba Shigeru a affirmé que l'AZEC constituait une base importante, promouvant la réduction des émissions et renforçant la coopération régionale pour atteindre les objectifs de développement économique et répondre au changement climatique.

À l'issue de la conférence, les participants ont adopté une Déclaration des dirigeants de la Communauté asiatique de neutralité carbone, sur la base de laquelle les pays membres envisageraient des plans de coopération concrets.

