Le mode de vie et la myopie

La directrice de l'hôpital d'ophtalmologie international de Viet-Nga, Bùi Thi Thu Huong, a récemment souligné que environ 30% des cas de myopie sont génétiquement prédisposés, tandis que les 70% restants sont attribuables au mode de vie, notamment à la surutilisation des équipements numériques et à la proximité constante entre les yeux et les écrans.

Photo : CVa/CVN

Lors de ses consultations auprès des élèves à Hô Chi Minh-Ville, la docteure a constaté que le taux de myopie chez les enfants vivant dans les villes urbaines est plus élevé que chez ceux vivant en banlieue des grandes villes.

De plus, le nombre d'élèves du collège et du lycée présentant une myopie est plus élevé que celui des élèves du primaire.

Infographie: Thu Hà - CVa/CVN

L'utilisation omniprésente des tablettes, des ordinateurs et des smartphones suscite des inquiétudes chez les parents, qui observent leurs enfants les utiliser pendant des heures sans pause et cela entraîne une fatigue.

Ainsi, la docteure recommande que les enseignants appliquent la règle 20-20-20 en classe, c'est-à-dire que les enfants travaillent pendant 20 minutes, puis fassent une pause de 20 secondes en regardant à une distance de 20 pieds (environ 6 mètres).

Photo: Thu Hà - CVa/CVN

La salle de classe doit être bien éclairée, mais ni trop lumineuse ni trop sombre, car cela peut être nocif pour les yeux.

Un problème croissant mais évitable

Certains enfants, dès leur plus jeune âge, ne comprennent pas ou ne signalent pas leur myopie. Ils peuvent présenter des signes tels qu’une vision floue ou des maux de tête sans en parler à leurs parents.

Une fois détectée, la myopie peut atteindre un niveau élevé. Par conséquent, il est important que les parents soient attentifs aux symptômes chez les enfants afin de la détecter à temps.

Photo: Cva/CVN

Des signes tels que le rapprochement de l'écran de télévision, la lecture ou l'écriture à une distance très proche, ou le fait de cligner ou de se frotter les yeux, doivent être surveillés.

Ces symptômes signalent un besoin de consultation médicale. La myopie peut avoir un impact sur les activités quotidiennes des enfants, telles que l'apprentissage, le sport et la lecture.

Infographie: Thu Hà - Cva/CVN

La myopie est évitable grâce à une action concertée entre les enfants, les familles et les écoles. Cela implique l'adoption de règles concernant la posture pendant la lecture et l'écriture, des exercices oculaires pour regarder des objets éloignés, la réduction du temps d'écran et le maintien d'une distance appropriée par rapport aux écrans, ainsi que l'augmentation des activités en plein air et une alimentation saine.

Photo: CVa/CVN

Les aliments riches en couleurs, tels que les légumes verts foncés, rouges et oranges, sont bénéfiques en raison de leur teneur élevée en vitamine A, qui protège les yeux.

Un autre problème de la société moderne est la cataracte, fréquente chez les personnes âgées. Cette maladie peut entraîner la cécité si elle n'est pas traitée rapidement et correctement.

Photo: CVa - VNA/CVN

Bien que la chirurgie puisse rétablir la vision, certains cas sont détectés trop tardivement, entraînant des complications graves.

Thu Hà Ngô/CVN