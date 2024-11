Un adorable bébé hippopotame attendrit les visiteurs au zoo de Hanoi

Le premier bébé hippopotame, né en captivité au zoo de Thu Lê, dans l’arrondissement de Ba Dinh, à Hanoï, a reçu un régime alimentaire spécial et pèse un extraordinaire 80 kg après trois mois.

>> Le premier bébé hippopotame voit le jour au parc culturel de Dâm Sen

>> Les hippopotames d'Escobar seront pour partie euthanasiés, stérilisés et déplacés

"La mère hippopotame enceinte avait été précédemment amenée à Hanoi en cadeau du Dai Nam Wonderland dans la ville de Thu Dâu Môt, province méridionale de Binh Duong", a fait savoir le directeur adjoint du zoo, Nguyên Công Nghiêp.

Photo : Hanoi Times/CVN

"La mère hippopotame a été amenée au zoo de Thu Lê en décembre 2023, et après environ huit mois de soins, elle a donné naissance à un hippopotame mâle le 23 juillet 2024", a-t-il indiqué.

Très fragile les premiers jours de sa vie, les soigneurs sont sur leurs gardes. L’équipe d’élevage d’éléphants et d’hippopotames compte 11 membres, dont un vétérinaire, qui se relaient pour s’occuper de la mère hippopotame et de son bébé.

Selon Pham Ngoc Anh, responsable de l’équipe, la maman hippopotame et son bébé sont surveillés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec une attention particulière. L’équipe change l’eau quotidiennement et réduit le niveau d’eau du réservoir pour aider le bébé hippopotame à s’adapter à son environnement.

"Nous donnons plus de vitamines et de compléments à la mère pour qu’elle puisse produire suffisamment de lait pour son petit", a ajouté Pham Ngoc Anh.

Pendant les week-ends, l’apparition du petit pensionnaire a contribué à attirer plus de visiteurs dans l’enclos des hippopotames. Les enfants, juchés sur dans les bras de leurs parents, admirent le mignon, tandis que des adultes capture le moment avec leurs téléphones portables.

Vivant en captivité, l’accouchement de la mère hippopotame n’est pas facile. C’est pour cela qu’il s’agit de la très bonne nouvelle du zoo de Thu Lê qui a prévu d’organiser un concours de noms pour le bébé hippopotame.

Les hippopotames font partie de la liste des animaux en voie de disparition qui doivent être préservés. La naissance d’un nouveau bébé hippopotame au zoo de Thu Lê contribuera à la conservation de cette espèce animale.

VNA/CVN