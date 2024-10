Publication de la planification forestière nationale

Les objectifs sont décrits dans le plan de planification forestière nationale jusqu'en 2030 récemment annoncé par le MARD, qui fixe également comme objectif d'ici 2030 une valeur des exportations de bois et de produits forestiers de 25 milliards d'USD.

Photo : VNA/CVN

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Lê Minh Hoan, a déclaré que le plan de planification forestière est l'un des quatre principaux plans du secteur agricole. Son objectif principal n'est pas l'attribution de zones ou de types de forêts, mais plutôt la gouvernance pour attirer les investissements dans la foresterie et promouvoir la réputation des zones forestières pour aider les investisseurs à voir le potentiel de chaque localité et à participer à son développement.

Ces plans servent de catalyseur pour attirer les investisseurs. Le ministre a exhorté les provinces et villes à revoir leur planification forestière et à l'intégrer dans leurs plans de développement socio-économique. Le plan d'aménagement vise à protéger les espaces sauvages, y compris les terres boisées et non boisées destinées au développement forestier, ainsi que les projets d'infrastructures forestières tels que systèmes de pépinières, routes de transport des produits forestiers et installations servant à la protection des forêts comme postes de garde, tours de guet et pare-feu.

L'objectif principal est de faire du secteur forestier une industrie économique et technique basée sur la gestion, la protection, le développement et l'utilisation durable des ressources forestières et des terres forestières. Cela contribuera à assurer une large participation des organisations et des individus aux activités forestières, à mobiliser les ressources sociales et à maximiser le potentiel et la valeur des forêts pour le développement durable.

En fin de compte, le plan contribuera au développement socio-économique, à la protection de l'environnement, à la conservation des ressources naturelles, à l'augmentation de la biodiversité et à la réponse au changement climatique. Les objectifs spécifiques comprennent le maintien d'un taux de couverture forestière nationale stable de 42 à 43%, avec l'accent mis sur l'amélioration de la qualité des forêts, en particulier des forêts naturelles existantes, et l'augmentation de la valeur de la production forestière d'environ 5% par an en moyenne.

Selon le plan, la valeur des exportations de bois et de produits forestiers devrait atteindre 20 milliards de dollars d'ici 2025 et 25 milliards d'ici 2030. D'ici 2025, les revenus des forêts de production plantées par unité de surface augmenteront d'un facteur 1,5. Ce chiffre devrait doubler d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2020. Les revenus des services environnementaux forestiers devraient augmenter en moyenne de 5% par an pour atteindre une valeur d'environ 3,5 billions de dôngs (141 millions d'USD) par an d'ici l'année prochaine et d'environ 4 billions de dôngs (161 millions d'USD) par an de 2026 à 2030.

Le plan décrit sept groupes de mesures et neuf domaines dans lesquels l'État accorde la priorité au soutien des investissements. Il s'agit notamment du transfert de technologies nouvelles et avancées dans la production forestière, de la création de plans de gestion forestière durable et de la délivrance de certificats de forêts de production, de la mise en place de systèmes d'infrastructures forestières pour les forêts plantées, de la production de plants d'arbres forestiers de haute qualité, créer des modèles de coopération en matière de protection et de développement des forêts dans les zones particulièrement difficiles ; mettre en œuvre des activités de protection et de régénération des forêts avec des plantations supplémentaires pour les forêts de production naturelles dans les zones montagneuses, frontalières ou insulaires, et les régions particulièrement difficiles ; soutenir le développement communautaire pour améliorer les moyens de subsistance et la vie des personnes vivant dans les zones tampons des forêts à usage spécial ; former et développer une main-d'œuvre liée à la foresterie ; promouvoir les investissements et développer le marché.

Prenant la parole lors de la cérémonie d'annonce, le directeur du département des forêts Trân Quang Bao a confirmé que la planification forestière nationale contribuerait à la mise en œuvre de la loi sur la planification, de la loi sur les forêts et à la réalisation de la stratégie de développement forestier du Vietnam pour la période 2021-2030, approuvée par le Premier ministre, tout en contribuant également à la réussite des objectifs de développement durable stipulés dans la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti.

VNA/CVN