Un élan dans le Centre-Sud pour restaurer les forêts de mangrove

Les forêts de mangroves sont des écosystèmes spéciaux et rares qui se forment dans les zones côtières et les estuaires des zones affectées par les marées. Bien qu’elles ne représentent que plus de 1% de la superficie forestière totale du Vietnam (14,4 millions d’hectares), les forêts de mangrove jouent un rôle important dans l’atténuation des effets du changement climatique.

Le Centre du Vietnam en général, et le Centre-Sud en particulier, sont des zones fortement touchées par le changement climatique et les risques de catastrophes naturelles. En ligne avec les orientations du gouvernement, les provinces du Centre-Sud ont déployé des efforts pour restaurer la ceinture forestière de mangrove, qui ont produit de premiers résultats positifs.

Photo : VNA/CVN

Régénérer les forêts de mangrove

Les provinces du Centre-Sud, dont Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yên et Khanh Hoà, possèdent plus de 800 km de côtes. Les forêts de mangroves de cette zone sont souvent réparties dans des lagons côtiers de petites superficies.

Sous la pression économique, en particulier la "vague" d’expansion des étangs de crevettes, le développement de projets d’infrastructure et l’impact des catastrophes naturelles qui ont détruit la plupart des forêts primaires de mangrove dans le Centre-Sud, l’écologie forestière du système est en déclin rapide.

L’épuisement des forêts de mangrove dans le Centre-Sud entraîne une intrusion de plus en plus grave de l’eau de mer et la perte progressive des ressources aquatiques côtières dans de nombreuses localités.

Ces dernières années, des populations et des organisations nationales et internationales se sont unies pour restaurer et planter de nouvelles mangroves. De nombreuses terres alluviales dégradées et incultes ont été recouvertes par des centaines d’hectares de forêt.

Selon le directeur du Service de l’agriculture et du développement rural de la province de Quang Ngai, Hô Trong Phuong, au cours de la période 2014-2021, Quang Ngai a mis en œuvre trois projets de nouvelle plantation, de zonage et de régénération des forêts de mangroves avec un coût d’investissement total d’environ 33 milliards de dôngs (plus de 1,3 millions d'USD).

Photo : VNA/CVN

À ce jour, 109,08 ha de forêts de mangrove ont été restaurés dans les communes de Binh Thuân, Binh Tri, Binh Dông, Binh Phuoc (district de Binh Son) avec des espèces d’arbres telles que palétuvier noir à fleurs blanches (Lumnitzera racemosa), le palétuvier à arceaux (Rhizophora stylosa) et le palmier d’eau (Nypa fruticans).

Dans la province de Binh Dinh (Centre), depuis 2003, les autorités locales ont déployé de nombreuses solutions pour restaurer et développer ses forêts. En plus de planter des forêts dans la zone écologique de Côn Chim (commune de Phuoc Son, district de Tuy Phuoc), elle a également étendu la plantation de mangroves dans les vasières le long des lagons de Thi Nai et Dê Gi, portant la superficie de forêts nouvellement plantées à près de 90 hectares.

Truong Xuân Dua, chef de la station de recherche sur les applications des technologies agricoles relevant du Centre provincial de vulgarisation agricole de Binh Dinh a fait savoir : "Les mangroves restaurées aident à prévenir l’érosion, les glissements de terrain et à restaurer l’écologie, à préserver la biodiversité, à créer des emplois et des revenus pour la population côtière, contribuant au développement socio-économique et à la protection de l’environnement".

Avec la détermination de verdir la lagune d’Ô Loan, Phu Yên a lancé début 2024 un projet de plantation de forêts de mangrove sur la lagune d’une superficie totale de 50 hectares, avec un budget de plus de 18 milliards de dôngs (plus de 715.000 USD). En particulier, la localité a planté de nouvelles forêts de mangrove dans la commune d’An Hoa Hai (42,8 ha), la commune d’An Ninh Dông (5,7 ha) et la commune d’An Hiêp (1,5 ha) avec les espèces d’arbres telles que la pomme de mangrove (Sonneratia caseolaris), le palétuvier à arceaux (Rhizophora stylosa), et le palmier d’eau (Nypa fruticans).

Le directeur adjoint du Département de l’agriculture et du développement rural de la province de Phu Yên, Lê Van Be, a déclaré que les 50 ha de forêts de mangrove fourniront un habitat aux espèces aquatiques, ce qui contribuera à restaurer la biodiversité et à préserver les espèces aquatiques précieuses et rares dans la lagune d’Ô Loan. Ainsi, la population lagunaire peut bénéficier de nombreus avantages liés à l’aquaculture et à la pêche.

Construire des produits touristiques distinctifs

Photo : VNA/CVN

La province de Quang Ngai exploite l’écotourisme expérimental dans la forêt de mangrove de Bàu Ca Cai (commune de Binh Thuân), la forêt de palmier d’eau de Cà Ninh (commune de Binh Phuoc, district de Binh Son) et la forêt de palmier d’eau de Tinh Khê (commune de Tinh Khê, ville de Quang Ngai).

En particulier, la forêt de Bàu Ca Cai possède un écosystème endémique avec des espèces indigènes de palétuvier noir à fleurs blanches. Au printemps, les palétuviers noirs à fleurs blanches tissent un long tapis vert, alors qu’au passage de l’été à l’automne, les arbres arbres dénués de leurs feuilles créent un paysage blanc comme neige, attirant de nombreux touristes.

Selon le directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Quang Ngai, Dinh Tiên Dung, outre le tourisme maritime et insulaire, la province envisage de faire du tourisme rural communautaire en produit phare dans les temps à venir.

Il a ajouté qu'actuellement, chaque année, des dizaines de milliers de touristes viennent visiter la forêt de mangrove de Bàu Ca Cai, les forêts de palmiers d’eau de Cà Ninh et Tinh Khê. "Dans les temps à venir, Quang Ngai s’efforcera de développer les écosystèmes de mangroves de Bàu Ca Cai, Cà Ninh et Tinh Khê en destinations touristiques ou destinations touristiques OCOP (À chaque commune son produit), aidant à garantir la qualité des services touristiques, à augmenter leur valeur et à créer des moyens de subsistance durables pour la population locale" dit-il.

La lagune de Thi Nai, dans la province de Binh Dinh (Centre), s’étend sur 5.000 ha dont plus de 1.000 ha de mangroves. Au milieu de la lagune émergent trois polders Côn Chim, Côn Trang, Côn Gia qui forment la zone écologique de Côn Chim de 480 hectares, surnommée "oasis verte" de Binh Dinh. Les experts considèrent la lagune de Thi Nai, y compris Côn Chim, comme un trésor écologique qui est voué à devenir le "poumon vert" de la localité.

À Khanh Hoa, la forêt de mangrove de l’île de Hoa Lan (commune de Ninh Phu, cité municipale de Ninh Hoa) est exploitée à des fins d’écotourisme, créant de nombreuses valeurs pour la communauté. Elle est une ancienne communauté forestière primitive précieuse avec un écosystème diversifié et de nombreuses espèces rares de flore et de faune telles que le palétuvier à arceaux, l’Avicennia, le Bruguiera, le Sonneratia caseolaris ainsi que des espèces d’oiseaux, de poissons, de crevettes et de crabes.

À partir de 2022, la forêt de mangrove de l’île de Hoa Lan a été mise en exploitation avec des activités de tourisme expérimental attrayantes sous la canopée forestière telles que le kayak, la randonnée, la pêche et l’immersion dans la vie locale. Ces expériences aident les visiteurs non seulement à se détendre, mais aussi à mieux comprendre l’écosystème unique des forêts de mangrove.

VNA/CVN