Une région avec une identité forte

Le Viêt Bac se caractérise par une richesse historique et culturelle exceptionnelle ainsi que par ses paysages naturels grandioses qui ont forgé son identité unique et diversifiée. Cette région se démarque avec son label touristique “Six localités, une destination”.

>> L’union de ses provinces fera la force du Viêt Bac

>> Chut ! Chut ! Chut ! Voilà les chutes !

>> Parcours patrimonial au travers le Viêt Bac

Cao Bang

Lorsqu’on évoque Cao Bang, on pense immanquablement aux chutes de Ban Giôc, classées au 4e rang des plus grandes chutes d’eau du monde. Cette plus grande cascade naturelle d’Asie du Sud-Est figure aussi parmi les dix chutes d’eau les plus majestueuses de la planète.

Photo : VNA/CVN

Le Parc national de Phia Oac - Phia Ðén et la grotte de Nguom Ngao, site touristique national, renferment une beauté époustouflante et fascinante.

Le Géoparc mondial de Non nuoc Cao Bang, reconnu le 12 avril 2018 par l’UNESCO, fait quant à lui vivre aux visiteurs une expérience merveilleuse, pareille à une plongée dans un labyrinthe enchanteur.

Bac Kan

Photo : CTV/CVN

En parlant de Bac Kan, la première image qui vient à l’esprit des voyageurs est le fameux lac Ba Bê, qui ressemble à une perle verte au milieu de la jungle. Classé site historique national spécial, ce lac majestueux, qui figure dans le Top 20 des plus grands lacs d’eau douce au monde, fascine les visiteurs par sa beauté sauvage. Le Comité populaire de Bac Kan, en collaboration avec celui de Tuyên Quang, a élaboré un dossier scientifique pour faire inscrire le site naturel de Ba Bê - Na Hang au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Lang Son

Photo : CTV/CVN

La province de Lang Son est réputée pour sa statue de Tô Thi portant son enfant en attendant le retour de son mari, représentant l’image de la femme vietnamienne, fidèle et courageuse.

Elle recèle des dizaines de grottes mystérieuses comme Tam Thanh, Nhi Thanh, Gió, Tiên, ainsi que des sites historiques liés aux exploits de la nation contre les envahisseurs étrangers, tels que Muc Nam Quan, la porte Chi Lang et la base révolutionnaire de Bac Son.

Photo : VNA/CVN

Le sommet de Mâu Son, à 1.541 m d’altitude et situé à 30 km à l’est de la ville de Lang Son, est devenu une destination particulièrement attrayante pour les touristes, avec son climat tempéré, sa température moyenne annuelle n’étant que de 15,6°C.

Thái Nguyên

Photo : CTV/CVN

Dans la “Capitale des mille vents” qu’est Thái Nguyên, après avoir traversé les forêts de palmiers et les verdoyantes collines de théiers, on arrive au site historique national spécial de Ðinh Hóa, faisant partie de l’ensemble de vestiges du Viêt Bac. Là se trouve le lac Núi Côc, célèbre depuis des lustres pour sa beauté et la légende de la princesse Công et du prince Côc, qui seraient capables de creuser des montagnes et de combler la mer.

La zone d’écotourisme de Phuong Hoàng, les chutes de Mua Roi et le lac de Ghênh Chè sont aussi des cadeaux de la nature offerts à Thái Nguyên.

Tuyên Quang

Photo : VNA/CVN

Comparée à une “Ha Long au milieu de la forêt”, la Réserve naturelle nationale de Na Hang - Lâm Binh est si spéciale qu’elle est devenue une destination incontournable pour quiconque visite Tuyên Quang. Paysages grandioses, forêts primaires, grottes et cascades mystiques. Autant d’atouts qui attirent les amoureux de la nature.

Les voyageurs peuvent choisir diverses activités nautiques comme la pêche, le canoë ou le kayak. Ils peuvent aussi se rendre à la source thermale de My Lâm, d’une température supérieure à 69°C, considérée comme ayant la meilleure teneur en minéraux du Vietnam.

Hà Giang

Située aux confins septentrionaux du pays, Hà Giang est dotée de multiples paysages magnifiques qui émerveillent quiconque s’y rend.

La province est fière de son mât au drapeau de Lung Cú, sur la montagne Rông, qui affirme la souveraineté territoriale et la pérennité de la nation.

Le plateau karstique de Ðông Van, classé géoparc mondial ; le Ma Pi Lèng, l’un des quatre plus hauts cols du pays ; et les monts jumeaux de Quan Ba sont des “œuvres d’art” de la nature qui laissent les visiteurs bouche bée.

Diversité culturelle

Le Viêt Bac abrite une trentaine de groupes ethniques frères. Malgré les vicissitudes de l’histoire et le développement global de la société, les ethnies minoritaires de ses six provinces ont su préserver leurs identités culturelles distinctes, notamment les fêtes, rituels, costumes, parures, chants et danses.

Si Hà Giang est réputée pour les fêtes Gâu Tào des H’mông, Bàn Vuong des Dao et le marché de l’amour Khâu Vai où “l’on se rend seul et revient à deux”, Lang Son se distingue par celles des temples Kỳ Cùng - Ta Phu et de la pagode Tam Thanh. Quant à Tuyên Quang, sa fête la plus impressionnante est sans doute Thành Tuyên (Festival de la ville de Tuyên Quang). Cette fête de la mi-automne unique de Tuyên Quang, créée par ses habitants eux-mêmes, émerge même de leurs aspirations.

En février 2024, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a annoncé sa décision d’inscrire 26 nouveaux noms sur la liste nationale des patrimoines culturels immatériels.

Dans les provinces du Viêt Bac, Thái Nguyên en compte trois : la langue parlée et l’écriture chu nôm (ancien système d’écriture utilisant des sinogrammes, Ndlr) des Dao ; l’art populaire de la couture et de la broderie de vêtements Dao (commune de Hop Tiên du district de Dông Hy, et communes de Liên Minh, Nghinh Tuong et Vu Chan du district de Vo Nhai) ; et les chants populaires ví (chansonnettes alternées) des Tày (district de Ðinh Hóa).

Hà Giang en comporte deux : le rituel de prière pour les récoles Mi Nhung Hoi des Pà Then (commune de Tân Lâp, district de Bac Quang) et le chant populaire Pao Dung des Dao.

Lào Cai en possède un : le tissage traditionnel de brocatelle des Thu Lao (district de Si Ma Cai).

S’y ajoutent d’autres activités culturelles et croyances, chants et danses populaires tels que le rituel câp sac (cérémonie de passage à l’âge adulte) des Dao, les mélodies sình ca des Cao Lan, Páo Dung des Dao, Soong Cô des Sán Dìu..., recelant tous de profondes valeurs historiques et humanistes. Le mode de vie et les traditions culturelles des habitants du Viêt Bac, simples et sincères, exercent un attrait irrésistible sur les visiteurs.

Le Viêt Bac est également favorisé par une nature généreuse qui le dote de nombreux produits du terroir de valeur. La châtaigne de Trùng Khánh à Cao Bang, les mandarines et le trám đen ou canarium noir (nom scientifique Canarium nigrum) de Bac Kan, le kaki de Lang Son, la pêche de Mâu Son, le jacquier de Chi Lang à Lang Son, le thé de Tân Cuong à Thái Nguyên, ainsi que les prunes et poires de Hoàng Su Phì à Hà Giang).

Gastronomie

Les spécialités culinaires uniques, reflétant les coutumes et le mode de vie des populations locales, séduisent tous ceux qui ont la chance d’y goûter. On peut citer le gâteau khảo fabriqué à partir de la farine de riz gluant à Cao Bang, le tôm chua ou crevettes fermentées de Ba Bê à Bac Kan, le porc rôti à Lang Son, le bánh chung ou gâteau carré de riz gluant (farci de viande et de haricots) de Bo Ðâu à Thái Nguyên, le bánh gai ou gâteau à la ramie de Chiêm Hóa, l’alcool de maïs de Na Hang à Tuyên Quang, et le thang cô ou soupe d’abats de Hà Giang.

Parmi les sites nationaux spéciaux, le Viêt Bac en recense de nombreux très importants tels que la grotte de Pác Bó à Cao Bang, les sites historiques de Tân Trào et Kim Bình, le paysage pittoresque de Na Hang - Lâm Bình à Tuyên Quang, la zone de sécurité de Ðinh Hóa à Thái Nguyên, et le site pittoresque du lac Ba Bê à Bac Kan.

Il compte également plusieurs patrimoines reconnus par l’UNESCO, comme les géoparcs mondiaux du plateau karstique de Ðông Van à Hà Giang et de Non nuoc Cao Bang, ou encore les pratiques du then par les groupes ethniques Tày, Nùng et Thái... Tout cela fait de cette région le cœur d’un patrimoine diversifié et profondément enraciné, atout majeur pour le développement du tourisme sous diverses formes.

Phuong Nga/CVN