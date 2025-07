Hô Chi Minh-Ville a accueilli plus de 3,8 millions de touristes étrangers au 1er semestre

En particulier, l'ensemble du secteur touristique de Hô Chi Minh-Ville s'adapte activement et proactivement au nouveau contexte, en fusionnant avec les deux localités de Bà Ria - Vung Tàu et Binh Duong pour former une nouvelle Hô Chi Minh-Ville, dotée d'un riche potentiel de développement touristique, avec une gamme complète de types de tourisme, dont le tourisme de MICE, de shopping, d'écologie, d'agriculture... et même le tourisme insulaire.

3,8 millions de visiteurs internationaux

Ainsi, au cours des six premiers mois de cette année, hors les chiffres de Bà Ria - Vung Tàu et de Binh Duong, plus de 3,8 millions de visiteurs internationaux sont venus à Hô Chi Minh-Ville, soit une augmentation de 44% par rapport à la même période en 2024 et de 45,4% par rapport au plan annuel. Le nombre de visiteurs nationaux devrait dépasser les 18,3 millions de personnes, soit une augmentation de 7% par rapport à la même période en 2024 et de 40,7% par rapport au plan de 2025. Les recettes touristiques totales devraient atteindre 117.937 milliards de dôngs au cours des six premiers mois de 2025, soit une augmentation de 27,3% par rapport à la même période en 2024 et de 45,4% par rapport au plan de 2025. Rien qu'en juin, Hô Chi Minh-Ville devrait atteindre 732.651 visiteurs internationaux, soit une augmentation de 62,8% par rapport à la même période en 2024. Le nombre de visiteurs nationaux de ce mois devrait atteindre plus de 3,2 millions, soit une augmentation de 3,7% par rapport à la même période en 2024. Le chiffre d'affaires total du tourisme en juin est estimé à 19.938 milliards de dôngs, soit une augmentation de 20,1% par rapport à la même période en 2024.

Grand potentiel

La modification des limites administratives suite à la fusion de Hô Chi Minh-Ville et des provinces de Binh Duong et de Bà Ria-Vung Tàu pour former une nouvelle Hô Chi Minh-Ville, avec environ 15 millions d'habitants et une superficie d'environ 6.772 km², a ouvert des perspectives de développement du secteur touristique à grande échelle et à fort potentiel. Elle possède une gamme complète de types de tourisme, du tourisme MICE au shopping, en passant par l'écotourisme… Tout cela permet à la nouvelle Hô Chi Minh-Ville de développer de nouveaux itinéraires touristiques et de repositionner rapidement son marché et son image de marque. De plus, elle renforcera le développement des produits adaptés à l'espace urbain élargi, accélèrera la connectivité régionale et positionnera progressivement son image touristique en tant que pôle touristique dynamique et moderne du Sud du pays.

Selon le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, l'ensemble du secteur touristique passe de la reprise à un développement accéléré, s'adaptant proactivement au nouveau contexte de l’élargissement des limites administratives. Parallèlement, Hô Chi Minh-Ville promeut la connectivité régionale et le développement durable, en plaçant les habitants et les touristes au cœur de ses préoccupations, contribuant ainsi à la mise en œuvre réussie des objectifs de développement socio-économique de la localité pour 2025 et les années suivantes.

Dans la première phase, l'industrie touristique de Hô Chi Minh-Ville se concentre sur trois tâches principales : perfectionner la structure organisationnelle et adapter les règles de fonctionnement à la nouvelle unité administrative, intégrer les systèmes de données pour améliorer l'efficacité de la gestion, revoir et proposer des ajustements aux procédures administratives afin de faciliter la vie des entreprises et des touristes.

En termes d'infrastructures, la nouvelle Hô Chi Minh-Ville bénéficie d'un réseau de transport complet. La mise en service de la phase 1 de l'aéroport international de Long Thành créera des conditions favorables pour les touristes internationaux qui pourront se rendre directement dans les stations balnéaires sans passer par le centre-ville. Les autoroutes stratégiques telles que Hô Chi Minh-Ville - Long Thành et Dâu Giây, Bên Luc - Long Thành, Hô Chi Minh-Ville - Thu Dâu Môt et Chon Thành contribueront à renforcer la connectivité interrégionale et à promouvoir un réseau homogène.

Actuellement, le vieux Hô Chi Minh-Ville compte 3.146 établissements d'hébergement touristique, dont 134 hôtels classés de 1 à 5 étoiles, répondant aux besoins des touristes nationaux et internationaux.

Accélération du développement

Selon Mme Nguyên Thi Anh Hoa, directrice du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, le secteur touristique de la localité entre dans une phase de développement accéléré après la période de reprise. La stratégie met l'accent sur la connectivité régionale, le développement durable, l'amélioration de l'expérience des visiteurs et la place de l'humain au cœur du développement touristique. Afin de continuer à affirmer le positionnement de Hô Chi Minh-Ville comme destination dynamique et ouverte, le secteur touristique a officiellement lancé une série d'activités visant à stimuler la demande du tourisme et à proposer des produits touristiques attractifs.

Dans le contexte de croissance du secteur touristique de Hô Chi Minh-Ville, les produits touristiques sont constamment innovés et diversifiés pour s'adapter aux tendances du marché. En favorisant la connectivité régionale, le secteur touristique espère maximiser son potentiel et créer ainsi des circuits interrégionaux attractifs.

En particulier, Hô Chi Minh-Ville a officiellement lancé une série d'activités visant à stimuler la demande et à proposer des produits touristiques attrayants, contribuant ainsi à affirmer le positionnement de la ville comme destination dynamique, ouverte et colorée. Cet été, deux programmes se distinguent comme le circuit gastronomique "Find your flavor" et le spectacle artistique immersif "L’essence de l’éclat". Parmi eux, le premier propose un parcours gustatif à la découverte de l’identité culinaire de Hô Chi Minh-Ville, de juillet à août 2025.

En savoir plus : la province de Ba Ria-Vung Tàu, au cours des six premiers mois de 2025, a accueilli 10,62 millions de visiteurs, soit une augmentation de 29,89 % par rapport à la même période et près de 58 % du plan annuel, dont 164.800 visiteurs internationaux. Les recettes touristiques totales ont atteint près de 11.000 milliards de dôngs, en hausse de 25,96 % sur la même période. Parmi eux, les revenus de l'hébergement ont atteint plus de 3.800 milliards de dôngs et 258,96 milliards du secteur des voyages. Rien qu'en juin 2025, elle a accueilli plus de 2,1 millions de visiteurs, pour un chiffre d'affaires dépassant les 2.000 milliards de dôngs. Ce taux de croissance témoigne de la reprise économique et de la percée de la localité après la pandémie du COVID-19, en reflétant l'efficacité des stratégies mises en œuvre pour attirer et fidéliser les visiteurs.

