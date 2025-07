Une nouvelle ligne de Scoot Air stimule le tourisme international à Khanh Hoà

Dans un premier temps, la compagnie aérienne proposera deux vols par semaine, puis prévoit de passer à cinq vols hebdomadaires à partir de janvier 2026 pour répondre à la demande croissante.

Photo: VNA/CVN

Il s’agira de la première ligne aérienne directe entre Singapour et Cam Ranh, l’une des destinations balnéaires les plus prisées du Vietnam. Avec Dà Nang (Vietnam) et Kota Bahru (Malaisie), Cam Ranh s’inscrit dans la stratégie de Scoot Air visant à développer son réseau en Asie du Sud-Est.

Cette nouvelle ligne devrait améliorer l’accès des voyageurs vietnamiens au départ de l’étranger tout en ouvrant Khanh Hoà à davantage de touristes internationaux, notamment en provenance de Singapour et de l’aéroport de Changi.

Photo: Scoot Air/CVN

Avec son climat tropical, ses plages pittoresques et son large éventail de services hôteliers, Khanh Hoà s’affirme progressivement sur la carte touristique côtière du Vietnam.

Fondée en 2012, Scoot Air exploite une flotte moderne comprenant des Boeing 787 Dreamliner, des Airbus A320/A321neo et des Embraer E190-E2, et dessert des destinations en Australie, en Chine et au-delà.

Photo : baokhanhhoa.vn/CVN

Ces dernières années, Khanh Hoà s’est distinguée par le développement de produits touristiques haut de gamme : séjours balnéaires, sports nautiques, exploration des fonds marins, croisières ou encore activités de loisirs sur ses îles. Outre son potentiel naturel et ses atouts culturels, elle a développé des produits touristiques uniques et des activités modernes, tous fondés sur les valeurs fondamentales de sa mer, de ses îles et de sa culture maritime.

En 2024, la province a accueilli un nombre record de 10,8 millions de visiteurs, dont 4,7 millions d'étrangers, générant plus de 53.000 milliards de dôngs de revenus. Au premier semestre 2025, elle a accueilli 6,2 millions de visiteurs, soit une hausse de 20,8% par rapport à l’année précédente, dont plus de 2,6 millions d’arrivées internationales, soit une hausse de 12,3%.

VNA/CVN