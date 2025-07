La ville de Huê franchit le cap du million de touristes étrangers au 1er semestre

Au premier semestre 2025, Huê a accueilli plus de 1,1 million de visiteurs internationaux, soit une hausse de 41,6% par rapport à la même période de l’année dernière, grâce à des offres respectueuses de l’environnement, des expériences locales authentiques et le modèle de "ville à vélo".

Photo : VNA/CVN

Selon le Comité populaire de la ville, depuis le début de l’année, Huê a accueilli plus de 3,3 millions de visiteurs, soit une augmentation de 71% par rapport à la même période en 2024. Parmi eux, on compte plus de 1,1 million de visiteurs internationaux, en hausse de 41,6%.

Les recettes touristiques totales ont dépassé 6.370 milliards de dôngs, soit une progression de 59,2% sur un an.

Forte croissance de la fréquentation et des recettes

Les établissements d’hébergement de la ville ont accueilli plus de 1,225 million de visiteurs, soit une hausse de 26% par rapport à la même période de l’an dernier.

Parmi eux, plus de 1,041 million ont séjourné au moins une nuit, enregistrant une augmentation de 30,3%, tandis que les visiteurs à la journée ont atteint plus de 213.000 personnes, en progression de 8,5%.

Les recettes du commerce de détail et des services à la consommation ont atteint 31.919 milliards de dôngs, en hausse de 15,3%.

Selon le Département municipal du tourisme, la ville a accueilli au premier semestre 2025 des visiteurs venus principalement de France, des États-Unis, d’Allemagne, du Royaume-Uni, d’Australie, de Taïwan (Chine), d’Italie, de Malaisie, de Thaïlande et d’Espagne - les dix marchés internationaux les plus représentés.

La France reste le premier marché avec près de 50.000 visiteurs, représentant 14,5% du total des arrivées internationales à Huê, suivie par les États-Unis (plus de 37.000) et l’Allemagne (plus de 28.000).

Ces marchés traditionnels et stables témoignent de la confiance et de l’attachement durables des visiteurs étrangers envers Huê.

Photo : Van Diêp/VNA/CVN

Cette année, la ville a su mettre en valeur sa richesse culturelle à travers l’Année nationale du tourisme et le Festival de Huê. Des temps forts comme “Huê – Capitale de la gastronomie”, les défilés d’áo dài, les performances artistiques de rue ou encore le concert Mega Booming ont largement contribué à renforcer l’attractivité de la ville, tant dans les médias que dans l’esprit des visiteurs.

Elle mise également sur le développement de produits écotouristiques intégrés aux communautés locales, tels que les balades à vélo dans le village ancien de Phuoc Tich, la découverte des maisons-jardins de Kim Long et Thuy Biêu, le pont couvert de Thanh Toàn ou les villages de pêcheurs autour du lagon Tam Giang-Câu Hai.

Des activités immersives comme le jardinage, la préparation de plats traditionnels ou le programme “Une journée de tourisme Net Zéro à Huê” séduisent de plus en plus de visiteurs, notamment les voyageurs internationaux en quête d’expériences authentiques et durables.

En route vers un modèle de ville verte et cyclable

Dans le cadre de sa stratégie de développement touristique durable, la ville a lancé une campagne de cyclisme communautaire sous le slogan : "Huê - Pionnière du tourisme patrimonial vert et ville du vélo".

Elle met progressivement en place des solutions écologiques telles que l’extension du réseau de vélos en libre-service, le renforcement de l’usage des véhicules électriques, le développement des rues piétonnes et l’organisation de circuits touristiques en bateau écologique sur la rivière Huong (Parfums).

De plus, Huê accélère l’intégration des technologies numériques dans le tourisme, à travers la mise en place de billets électroniques, l’usage de la réalité virtuelle et augmentée (VR/AR) pour les visites patrimoniales, visant une expérience sans papier.

L’image d’une "ville du vélo" façonne peu à peu l’identité d’un tourisme local moderne, apaisé, respectueux et empreint de douceur.

Photo : VNA/CVN

Au cours du deuxième semestre 2025, la ville continuera de promouvoir son image à travers un programme riche en événements culturels et touristiques dans le cadre de l’Année nationale du tourisme - Huê 2025 et du Festival de Huê.

Plusieurs nouveautés sont prévues afin de marquer les esprits et attirer les visiteurs, telles que le Festival culinaire de Huê en partage avec les quatre coins du monde, le concours national des meilleurs chefs ou encore la Semaine du tourisme axée sur le bien-être.

En particulier, la ville prévoit d’organiser des visites de repérage pour les professionnels du tourisme, ainsi qu’une Conférence nationale sur le tourisme à zéro émission nette - une tendance qui attire de plus en plus l’attention au Vietnam comme dans le monde entier.

Parallèlement, Huê poursuit le renouveau de ses actions de promotion et de communication touristique, en intensifiant les mesures de stimulation du tourisme national et international, tout en mettant en avant de nouveaux produits et en intégrant les technologies intelligentes et la transition numérique.

Les autorités locales encouragent et soutiennent également les investisseurs à accélérer la réalisation des projets touristiques et d’infrastructures de services, contribuant ainsi à poser les bases d’un développement solide et durable de l’industrie sans fumée de la ville dans les années à venir.

NDEL/VNA/CVN