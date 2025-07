Le Vietnam mise sur une politique de visa audacieuse pour séduire les touristes

En ouvrant ses portes grâce à des réformes de visa, le Vietnam entend rivaliser avec ses voisins d’Asie du Sud-Est et capter une part plus importante du tourisme international post-pandémie.

>> La nouvelle politique des visas facilite le développement du tourisme

>> La nouvelle politique de visa facilite les voyageurs de groupe et le tourisme MICE

>> Une politique de visa favorable stimule la reprise du tourisme

>> Vers une politique de visa plus ouverte pour booster le tourisme

Photo : VNA/CVN

Depuis 2023, le Vietnam a entrepris de moderniser sa politique de visa pour répondre aux nouvelles dynamiques du marché touristique. L’extension de l’e-visa à tous les pays et territoires, valable 90 jours avec entrées multiples, constitue une avancée majeure. S’y ajoutent une exemption de visa bilatérale pour 15 pays et une exemption unilatérale pour 12 pays européens et asiatiques.

En 2025, Hanoï a encore élargi les facilités : exemption de visa de courte durée pour les citoyens de Pologne, de République tchèque et de Suisse, et possibilité pour les touristes visitant l’île de Phú Quốc de séjourner jusqu’à 30 jours sans visa.

Pham Van Thuy, vice-directeur de l'Autorité nationale du tourisme, souligne : "Ces assouplissements sont essentiels pour rendre le Vietnam plus attractif face à une concurrence régionale de plus en plus féroce. Mais nous pouvons encore aller plus loin".

Une concurrence régionale redoutable

La comparaison avec les voisins est éloquente : la Malaisie exempte 166 pays de visa, l’Indonésie 169 et Singapour 158, contre seulement 27 pour le Vietnam. Certains pays proposent même des mesures audacieuses comme des exemptions permanentes, des visas collectifs à la frontière ou des exemptions de transit jusqu’à 240 heures.

Face à cette réalité, le gouvernement vietnamien a donné mandat à ses ministères d’élargir la liste des pays exemptés, tout en garantissant sécurité et croissance économique.

Un impact déjà visible sur les arrivées

Les effets positifs ne se sont pas fait attendre. Au cours des deux premiers mois de 2025, le Vietnam a accueilli près de quatre millions de touristes internationaux, soit une hausse de 30% par rapport à la même période de l’an passé. En 2024, le pays a presque retrouvé son niveau pré-pandémique avec 17,6 millions d’arrivées, en hausse de 39,5%.

La province de Khanh Hoà (Centre) illustre ce dynamisme : 974.000 visiteurs étrangers en deux mois et 4,7 millions en 2024, dépassant les objectifs annuels de près de 60 %.

Photo : VNA/CVN

Lê Thành Trung, directeur de Good Day Venaja, témoigne : "Les Sud-Coréens voient désormais les stations balnéaires de Nha Trang comme une destination de week-end grâce aux vols directs et à l’exemption de visa"

Pour Bùi Quôc Dai, directeur adjoint d’Anex Vietnam : "L’exemption de visa pour 15 pays européens facilite la relance de nos circuits et des vols directs, notamment depuis 11 villes russes vers Khanh Hòa".

Phạm Minh Nhựt, vice-président de l’Association du tourisme de Nha Trang - Khanh Hoà, ajoute : "Pour capter des touristes à fort pouvoir d’achat, il faut élargir la liste des exemptions à des marchés comme l’Australie, l’Inde ou le Moyen-Orient."

Le défi de l’expérience touristique

Photo : VNA/CVN

Malgré ces avancées, les experts s’accordent : un visa plus souple ne suffira pas. Pour fidéliser les visiteurs et stimuler leurs dépenses, le Vietnam doit améliorer la qualité des services, diversifier ses produits touristiques et renforcer la promotion à l’étranger.

Dans ce sens, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme prépare l’ouverture de bureaux de promotion touristique à l’étranger et une campagne globale sous le slogan "Vietnam - Partir pour aimer", ciblant les marchés stratégiques et les segments à forte valeur ajoutée (MICE, golf, bien-être).

En conjuguant une politique de visa audacieuse et une stratégie de promotion cohérente, le Vietnam se positionne pour devenir un acteur majeur du tourisme en Asie. Mais la véritable clé du succès résidera dans sa capacité à transformer chaque séjour en une expérience mémorable. Car dans la compétition mondiale pour les voyageurs, ce sont l’hospitalité, la qualité et l’innovation qui feront la différence.

Xuân Lôc/CVN