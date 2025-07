Le géoparc de Lang Son, un trésor de biodiversité et d’histoire

Le géoparc de Lang Son a officiellement rejoint le Réseau mondial des géoparcs de l’UNESCO, devenant ainsi le quatrième géoparc mondial du Vietnam, après le plateau karstique de Dông Van (province de Tuyên Quang), le géoparc Non Nuoc Cao Bang (province de Cao Bang) et le géoparc de Dak Nông (province de Lâm Dông).

Grâce à ses valeurs culturelles et paysagères exceptionnelles liées à la géologie, le géoparc de Lang Son (province éponyme, Nord) a été reconnu comme géoparc mondial en septembre 2024, avant d’être officiellement intégré au réseau mondial de l’UNESCO en avril 2025.

S’étendant sur plus de 4.842 km², soit environ 58% de la superficie de la province, il abrite environ 627.500 habitants, soit 78% de la population locale. Le géoparc compte plus de 100 sites géologiques, culturels et archéologiques uniques. Sa biodiversité est également protégée au sein de la réserve naturelle de Huu Liên.

Richesse archéologique et culturelle

Le géoparc de Lang Son est reconnu pour sa richesse archéologique, avec de nombreux sites millénaires. Dans les grottes de Thâm Khuyên et de Keo Lèng, les archéologues ont découvert des artefacts datant de 30.000 à 470.000 ans. Sur le site de Mai Pha, plusieurs fragments de poterie, outils en pierre et bijoux datant de 3.500 à 5.000 ans ont été mis au jour.

Particulièrement notable, la vallée de Na Duong (commune éponyme) a livré de nombreux fossiles d’espèces végétales et animales géantes, telles que des crocodiles, tortues, varans et angiospermes, datant de 40 à 50 millions d’années.

"La particularité du géoparc mondial UNESCO de Lang Son réside dans ses champs karstiques distinctifs, totalement différents des anciennes tours et pics karstiques de Cao Bang ou de Tuyên Quang", a affirmé le Dr Nguyên Tân Van, ancien directeur de l’Institut des sciences géologiques et des ressources minérales (ministère de l’Agriculture et de l’Environnement).

Vers un tourisme d’aventure structuré

Au fil des millénaires, l’installation humaine dans le géoparc de Lang Son a façonné un système de paysages célèbres, de vestiges historiques et culturels typiques, ainsi qu’un patrimoine culturel immatériel riche et diversifié. Parmi ceux-ci figurent les festivals Lông Tông, Ky Cùng-Ta Phu, Na Nhèm, la danse du lion de l’ethnie Tày Nùng, le chant sli, ainsi que les pratiques du then et le culte des Déesses-Mères, reconnus comme patrimoine culturel immatériel de l’Humanité par l’UNESCO.

"D’après les études réalisées, les temples typiques dédiés au culte de la Déesse Mère à Lang Son se situent principalement au cœur du géoparc. La construction et la promotion des activités du géoparc représentent un potentiel considérable pour le développement du tourisme spirituel", a estimé le Dr Trinh Hai Son, responsable du sous-comité d’experts spécialisé sur les géoparcs mondiaux du Vietnam.

Le géoparc offre aux visiteurs la possibilité d’explorer environ 200 grottes, riches en diversité naturelle : grottes sèches, humides, fossilifères ou encore réseaux souterrains. Ce réseau s’étend principalement horizontalement, avec des couches variées de stalactites, créant un paysage à la fois majestueux, sauvage et enchanteur.

Récemment, le Centre pour l’investissement, le commerce et la promotion du tourisme de la province de Lang Son a collaboré activement avec des agences de voyage pour étudier et valoriser le potentiel du tourisme d’aventure et de l’exploration de grottes.

Sous le thème "Le flux de la vie en terre sacrée", l’expédition du géoparc de Lang Son sera organisée en quatre itinéraires : À la découverte du monde du mont et des forêts, Voyage vers le monde céleste, La vie dans le monde terrestre, À la découverte de l’aquarium. Ces parcours couvriront au total 38 sites emblématiques du géoparc.

