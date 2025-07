Tourisme : plus de Vietnamiens à l’étranger en 2025

Alors que le tourisme mondial poursuit sa forte reprise, les voyageurs vietnamiens sont de plus en plus désireux d’explorer des destinations internationales.

Les statistiques des organisations nationales et internationales pour le premier semestre 2025 montrent que les principales destinations des touristes vietnamiens sont la Thaïlande, le Japon, la République de Corée et Taïwan (Chine).

Photo : Le Hai/CVN

Selon l’Office national des statistiques (NSO), près de 4,1 millions de personnes ont choisi de voyager à l’étranger au cours des six premiers mois de 2025, soit une augmentation de 53,9% par rapport à la même période l’année dernière.

La Thaïlande à elle seule a accueilli plus de 370.000 Vietnamiens, soit une baisse de 26% par rapport à l’année précédente, due à des facteurs défavorables tels que des catastrophes naturelles et des manifestations. Ce pays voisin est depuis longtemps la première destination choisie par les touristes vietnamiens grâce à la simplicité de son processus de visa, à la rapidité de son voyage, à ses nombreuses options de vol, à sa cuisine similaire et à son prix abordable.

Par ailleurs, l’Office national du tourisme du Japon (JNTO) a indiqué que 311.000 visiteurs vietnamiens se sont rendus au Japon au cours des cinq premiers mois de l’année, soit une hausse de 10% par rapport à la même période l’année dernière.

Le Vietnam se classe désormais au 10e rang des marchés internationaux émetteurs de touristes du Japon. Les circuits personnalisés et les visites libres gagnent progressivement en popularité auprès des voyageurs vietnamiens, par rapport aux circuits organisés traditionnels. Outre les grandes villes de Tokyo, Osaka et Kyoto, les touristes privilégient d’autres destinations offrant des paysages naturels uniques et des cultures singulières.

Par ailleurs, la République de Corée a accueilli plus de 269.000 Vietnamiens au premier semestre 2025, soit une hausse de 10%. Malgré l’obligation de visa et la hausse des coûts de voyage, le Pays du matin calmer este attractif grâce à ses vols directs fréquents, sa cuisine riche, ses expériences culturelles diversifiées et la popularité durable de la K-pop et des dramas coréens.

Taïwan (Chine) a accueilli 114.000 touristes vietnamiens au cours des quatre premiers mois de 2025, contre 113.000 à la même période l’année dernière. Taïwan continue de conquérir le marché vietnamien grâce à des politiques favorables aux visas et à une promotion touristique active.

Selon les principales agences de voyages de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville, l’essor du tourisme émetteur est dû à des politiques de visas plus souples, à la stabilité des prix des voyages et des billets d’avion, et à la tendance croissante des jeunes voyageurs à s’enregistrer à l’étranger.

Bien que les données officielles sur les voyages vietnamiens en Chine et dans certaines régions d’Europe ne soient pas encore disponibles, les réservations pour les vacances du 30 avril et l’été 2025 suggèrent une forte demande et des réservations anticipées.

De nombreuses agences de voyages indiquent que les voyages internationaux représentent une part importante des réservations, ce qui témoigne d’un fort pouvoir d’achat et d’un intérêt soutenu pour les expériences de voyage internationales.

VNA/CVN