À Côn Dao, une cure de nature et d’histoire cet été

Située à environ 185 km au large de la côte sud du Vietnam, l’île de Côn Dao, dans l’ancienne province de Bà Ria-Vung Tàu, Hô Chi Minh-Ville actuelle, est réputée pour sa beauté naturelle préservée et constitue une destination de choix pour l’écotourisme et la découverte culturelle.

S’étendant sur environ 76 km2, Côn Dao possède des plages magnifiques, une riche biodiversité et un passé héroïque. Classée site touristique national, l’île a développé des infrastructures modernes et bâti une image touristique compétitive, tant au niveau régional qu’international.

Photo : VNA/CVN

Elle revêt une importance historique profonde, ayant été une ancienne prison pendant les guerres de résistance du Vietnam. Parmi les sites remarquables figurent la prison de Côn Dao, le quai 914, les "cages à tigres", le cimetière de Hàng Duong. Les travaux de restauration entrepris depuis 2023 ont renforcé la valeur éducative et culturelle de ces sites. L’exposition de statues de cire, qui reconstitue la vie des prisonniers politiques, constitue un point fort. À ce jour, 440 figures de cire ont été installées dans le musée de la prison et les espaces historiques environnants, attirant des milliers de visiteurs et contribuant à l’éducation des jeunes générations.

Côn Dao est accessible par voie aérienne et maritime, grâce à des vols au départ de grandes villes comme Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Cân Tho, et à des ferries à grande vitesse au départ de Vung Tàu, Soc Trang et d’autres localités.

L’île compte aujourd’hui 146 établissements d’hébergement offrant près de 3.000 chambres, avec un taux d’occupation moyen de 58%.

Rien qu’en mai 2025, Côn Dao a accueilli environ 90.000 touristes, dont 13.000 internationaux. Elle vise une augmentation de 4,4% du nombre de visiteurs et de 13,2% des recettes de l’hôtellerie cette année.

Expériences écologiques immersives

Les principales offres comprennent des éco-tours, des explorations spirituelles et culturelles, ainsi que des loisirs pittoresques. Le district pilote également des services touristiques et de bien-être basés sur l’économie circulaire.

Photo : VNA/CVN

Parmi les activités les plus populaires de Côn Dao figure la plongée sous-marine, qui permet de découvrir au plus près des récifs coralliens colorés et de la vie marine.

La randonnée à travers des forêts anciennes permet de découvrir une flore et une faune rares, tandis qu’entre avril et octobre, les visiteurs peuvent participer à la conservation des tortues marines et observer le retour des bébés tortues dans l’océan.

Tang Thi Huyên Trân, Pdg de Fabulous Mekong Company, a déclaré que Côn Dao offre des expériences variées telles que "voyages spirituels, trekking, éducation environnementale et découvertes des écosystèmes forestiers et marins".

Les visiteurs étrangers sont particulièrement attirés par des activités comme l’observation des tortues marines et l’éco-trekking dans le parc national de Côn Dao. Pour les voyageurs locaux, le tourisme spirituel reste une attraction majeure, a-t-elle ajouté. "Côn Dao est idéale pour les séjours prolongés, permettant aux voyageurs de se connecter à la nature et à l’histoire tout en approfondissant leur sensibilisation à la protection de l’environnement".

La touriste allemande Marianna Henken a salué les efforts de préservation menés par les autorités locales et les associations de conservation. Elle a été impressionnée par le lâcher des bébés tortues, "sachant qu’elles reviendront pondre des décennies plus tard", ainsi que par la beauté naturelle de l’île, "ses eaux cristallines, ses falaises calcaires et ses forêts anciennes" qui abritent des espèces animales rares.

Biodiversité et conservation

Photo : VNA/CVN

Le parc national de Côn Dao est un lieu incontournable. Il offre des forêts tropicales, des mangroves et une réserve marine abritant des dugongs, des tortues de mer et des centaines de variétés de coraux.

Nguyên Van Ngà, responsable du département du tourisme et de l’éducation environnementale au sein du conseil d’administration du parc, a déclaré que le parc développe des produits écotouristiques de haute qualité, à la hauteur de son potentiel naturel et attirant les visiteurs nationaux et internationaux.

De nouveaux projets sont mis en œuvre dans le cadre de la Loi forestière de 2017 et d’un plan directeur provincial d’écotourisme jusqu’en 2030. Parmi ceux-ci figurent des excursions nature sous la canopée forestière et des expériences immersives avec la faune sauvage.

Plus tard cette année, le parc proposera des excursions de sept à dix jours pour la conservation des tortues marines sur des îles plus petites. Des efforts sont également en cours pour améliorer la sécurité des voies navigables et moderniser les sentiers de randonnée, comme celui reliant la station de conservation de Hon Tài à la borne A3.

VNA/CVN