Lancement du concours de création de vidéos touristiques "Vietnam : Go to Love !"

À l'occasion du 65 e anniversaire de la Journée du Tourisme du Vietnam, le concours de création de vidéos touristiques "Vietnam : Go to Love !" a été officiellement lancé le 9 juillet, offrant une plateforme dédiée aux passionnés de voyage et aux créateurs de contenu numérique.

Ce concours se déroule sur la plateforme YouTube Shorts et est organisé par l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, en partenariat avec YouTube et le groupe de médias MCV, visant à promouvoir le pays, ses habitants et sa culture auprès d'un public international de manière moderne, virale et riche en émotions.

Organisé sur une période de trois mois, le concours, placé sous le slogan "Đi để chill, feel để yêu" (Voyager pour se détendre, ressentir pour aimer) vise à éveiller la passion de la découverte et à capturer la beauté du Vietnam à la manière de chacun. Des paysages grandioses au patrimoine culturel, en passant par la gastronomie régionale, le rythme de la vie quotidienne ou l'hospitalité des Vietnamiens, tout peut devenir une source d'inspiration pour des créations authentiques et vivantes.

Les vidéos pourront raconter des expériences personnelles ou offrir des regards inédits sur des destinations connues, enrichissant ainsi le panorama touristique du pays. Une version anglaise ou un sous-titrage en anglais est encouragé afin d'atteindre un public plus large. Les meilleures réalisations pourront être diffusées sur la chaîne YouTube officielle de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam.

Ce concours n'est pas seulement une plateforme pour les passionnés de voyage et de création de contenu, mais aussi un effort pour accélérer l'application des technologies et la transformation numérique dans la promotion du tourisme, a déclaré Hoàng Quôc Hoa, directeur du Centre d'information touristique.

"Grâce à la portée mondiale de YouTube, nous espérons que le public, notamment les jeunes et les créateurs de contenu, participera activement à la promotion du tourisme vietnamien à travers leurs propres expériences et points de vues. Chaque vidéo constitue un message positif, une source d'inspiration pour le voyage, un lien entre les communautés et une mise en valeur des atouts uniques du Vietnam sur la carte touristique internationale", a-t-il déclaré.

Cette initiative s'inscrit dans une campagne de communication nationale visant à attirer les touristes vietnamiens et étrangers, tout en transmettant le message d'un Vietnam magnifique, hospitalier et inspirant. Le format YouTube Shorts, avec ses vidéos de moins de 60 secondes, s'impose comme une tendance numérique majeure.

Mukpim Anantachai, représentante de YouTube, a salué le potentiel créatif de la communauté vietnamienne. Selon elle, "les créateurs vietnamiens sont à la pointe de la narration numérique et contribuent à faire rayonner l'essence du Vietnam. Leurs récits authentiques sont une puissante source d'inspiration pour le public mondial".

VNA/CVN