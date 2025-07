Des étrangers se ruent vers la tendance "Vietnam is calling"

La tendance "Vietnam is calling", très populaire pendant la saison touristique de l’été 2025, s’inspire de la célèbre citation du naturaliste américain John Muir : "The mountains are calling and I must go" (Les montagnes m’appellent, je dois partir). Ce phénomène demande aux participants d’agir véritablement, en enregistrant leur parcours réel depuis la réservation du billet d’avion jusqu’à leur expérience à l’étranger.

Photo : VNA/CVN

À peine arrivée à l'aéroport de Dà Nang, Denise Muci, 30 ans, de nationalité italienne, sort son passeport, pousse sa valise tout en dansant pour filmer une vidéo qu’elle poste ensuite sur les réseaux sociaux.

"Cette vidéo est taguée avec le hashtag +Vietnam is calling+ et sert à faire un check-in selon la tendance sur TikTok", explique Denise. C’est aussi la raison qui l’a amenée dans ce pays d’Asie du Sud-Est à la fin du mois de juin.

En moins de 24 heures, la vidéo de la jeune Italienne a déjà accumulé des dizaines de milliers de vues et des centaines de commentaires d’internautes vietnamiens. "Ils m’ont souhaité la bienvenue, ont souhaité que mon voyage soit agréable, et même remercié d’être venue dans leur pays", raconte Denise.

Freelance dans le marketing et la communication, capable de travailler à distance, Denise a décidé de rester au Vietnam pendant un mois. À Dà Nang, ce qu’elle apprécie le plus, c’est marcher chaque matin le long de la plage, en observant les pêcheurs revenir après une nuit en mer.

Elle est également émue par la gentillesse des habitants locaux. Une fois, alors qu’elle était assise avec des amis dans un café, un groupe de jeunes vietnamiens est venu lui offrir des conseils pour manger des œufs de caille, ainsi que de la bière et des cadeaux souvenirs. "Ils sont vraiment sincères. J’ai voyagé dans de nombreux endroits, mais il est rare de ressentir ce véritable désir de connexion venant d’inconnus", confie-t-elle.

Photo : VNA/CVN

"Au départ, je suis venue ici pour suivre une tendance, mais finalement le Vietnam m’a offert tellement d’émotions", conclut Denise.

Depuis près d’un mois, des milliers de comptes étrangers sur les réseaux sociaux publient des vidéos montrant qu’ils sont au Vietnam avec la mention "Vietnam is calling". Le point commun de ces courtes vidéos est l’image d’une personne tenant son passeport, tirant une valise à l’aéroport, ou bien en train d’admirer la nature, de découvrir la gastronomie et la culture vietnamiennes, le tout sur une musique rythmée.

Nguyên Van Tuân, représentant de l’agence de voyage Jasmine Tours à Hà Giang, exprime sa surprise car depuis plus d’un mois, en plus de profiter du tourisme, les visiteurs à Hà Giang suivent également la tendance "Vietnam is calling", parfois transformée en "Hà Giang is calling".

Photo : VNA/CVN

"Beaucoup de clients nous demandent de filmer des vidéos dans les beaux endroits, puis cherchent des chansons vietnamiennes pour les monter, voire apprennent à chanter en vietnamien", explique M. Tuân. "Cette tendance a permis de créer un lien entre la culture locale et le tourisme moderne pour les visiteurs du monde entier."

Le représentant de Jasmine Tours constate qu’au cours de cette année, , avec principalement des visiteurs de nationalités française, allemande, britannique, australienne et américaine, âgés de 20 à 30 ans.

Selon l'Office des statistiques, au cours des six premiers mois de l’année 2025, le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam a atteint près de 10,7 millions, soit une hausse d’environ 21% par rapport à la même période l’année précédente. Les données de Google Destination Insights indiquent également que durant les quatre premiers mois, le tourisme vietnamien figure parmi le "groupe des tendances principales" (on top trending), se classant dans le top 7 des destinations à la croissance la plus rapide au monde. Le Vietnam est le seul pays d’Asie du Sud-Est présent dans cette liste.

Nguyên Tiên Dat, vice-président de l’Association du tourisme de Hanoï, souligne que ce succès est en partie dû à la contribution importante des médias promouvant le tourisme vietnamien, notamment l’impact des tendances touristiques telles que "Vietnam is calling".

"Cette tendance est allée au-delà des réseaux sociaux pour devenir une véritable action touristique. Les vidéos publiées par les voyageurs étrangers ont promu le tourisme vietnamien de manière efficace", affirme M. Tiên Dat.

Selon lui, la tendance touristique des jeunes évolue rapidement, avec une préférence pour des expériences personnalisées, modernes et en phase avec les tendances. Le secteur touristique vietnamien doit changer ses méthodes et sa manière de promouvoir le tourisme afin de suivre ces tendances et devenir une destination attrayante pour les visiteurs.

"Les autorités peuvent, à travers l’étude des besoins et de la psychologie des clients, créer de nouvelles tendances, collaborer avec des entreprises de communication, faire appel aux KOL, KOC, et aux travel bloggers locaux pour diffuser largement sur les réseaux sociaux, afin de donner un +coup de boost+ au tourisme vietnamien dans les temps à venir", propose M. Tiên Dat.

Le Professeur agrégé Pham Ngoc Trung, ancien chef de la Faculté de la culture et du développement à l’Académie de journalisme et de communication, ajoute que le Vietnam est actuellement très apprécié des touristes internationaux grâce à sa politique de suppression du visa et à l’allongement de la durée de séjour. Une enquête menée par Internations, le plus grand réseau mondial de personnes vivant à l’étranger, place le Vietnam parmi les 15 meilleurs pays pour les expatriés, avec comme critère le mieux noté la sécurité.

Jihane El Yamri, une Espagnole vivant en Allemagne, reconnaît avoir déjà tourné des vidéos lors de ses expériences dans 43 pays, mais le Vietnam est le pays où elle a le mieux réussi à "surfer sur la tendance" en raison de l’engouement de centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Au lieu de filmer avec son passeport à l’aéroport, cette jeune femme de 29 ans a assemblé des moments de découverte avec son mari dans tous les recoins de Hanoï, Sa Pa, Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang, Ninh Binh...

"Beaucoup de mes amis expriment aussi le désir de venir au Vietnam pour suivre cette tendance, attirés par la beauté et les habitants de ce pays", confie Jihane.

Elle dit avoir été particulièrement marquée par la fabrication artisanale des lanternes à Hôi An, ainsi que par la peinture Batik - une culture du peuple H’Mông à Sa Pa. Jihane explique qu’elle et ses amis aiment venir au Vietnam non seulement pour la mode, mais aussi parce que c’est un pays aux paysages naturels magnifiques, des montagnes majestueuses aux plages de Dà Nang, en passant par les villes anciennes comme Huê, ainsi que les vallées et les rivières entourées de rizières à Ninh Binh.

Photo : VNA/CVN

"Chaque région du Vietnam a une ambiance très différente. Mais ce qui est le plus évident, c’est que les habitants vivent simplement, semblent heureux, fiers de leur pays et de leur culture, et sont particulièrement chaleureux et ouverts", explique Jihane.

Invitant son petit ami néo-zélandais à venir au Vietnam pour suivre la tendance, Trâm Anh se dit fière que sa terre natale soit appréciée par de nombreux amis internationaux. Étudiante de 21 ans originaire de Hô Chi Minh-Ville, elle souhaite profiter de cette occasion pour faire découvrir la culture gastronomique régionale, comme les étals ambulants vendant bánh tráng et bánh mì, ou des lieux connus uniquement des locaux.

"+Vietnam is calling+ est pour moi comme un appel aux racines. Je veux partager des vidéos sur la beauté, l’énergie et l’originalité de ma terre natale, vues à travers mon propre regard, surtout pour ceux qui n’y sont jamais venus", déclare la jeunne fille Trâm Anh.

Zane Hanson, 21 ans, petit ami de Trâm Anh, indique que le Vietnam est le premier pays où il souhaite capturer chaque instant et le partager sur les réseaux sociaux. De la conduite en moto à travers la foule dense de Hô Chi Minh-Ville à la vue magnifique de la route côtière à Côn Dao, Zane est tombé amoureux de cet endroit.

Hoàng Lan/CVN