Cao Bang s’impose sur la carte touristique du Nord

Parmi ces visiteurs, près de 58.000 étaient des touristes internationaux, enregistrant une augmentation impressionnante de 176,8%, tandis que le tourisme domestique a attiré plus de 1,46 million de visiteurs, en hausse de 44,3%. Le revenu touristique total est estimé à 1.543 milliards de dôngs, soit près du double de celui du premier semestre 2024, équivalant à 77,1% de l’objectif annuel. Le taux d’occupation moyen des hébergements a atteint environ 55%.

Selon Ngô Quang Tu, chef du service de gestion du tourisme du Service de la culture, des sports et du tourisme de Cao Bang, ces résultats impressionnants s’expliquent par la mise en œuvre proactive et synchronisée de nombreuses mesures dès le début de l’année. En particulier, la province a rapidement élaboré un programme de promotion touristique à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, tout en organisant avec succès des festivals traditionnels pour attirer les visiteurs.

En parallèle, Cao Bang a fortement investi dans la transformation numérique du secteur touristique, en développant des plateformes d’information en ligne et en multipliant la promotion via les réseaux sociaux tels que TikTok ou Facebook. Cette stratégie a permis de renforcer la visibilité de Cao Bằng tant au niveau national qu’international.

Par ailleurs, la province a continué à investir dans de nouveaux sites touristiques, contribuant non seulement à diversifier l’offre, mais aussi à préserver et valoriser le patrimoine culturel local. Ces projets s’intègrent dans une politique globale de développement durable du tourisme, axée sur l’exploitation responsable des ressources, notamment à travers le parc géologique mondial UNESCO Non Nuoc Cao Bang.

En outre, Cao Bang encourage le développement de produits et services touristiques distinctifs fondés sur ses atouts naturels et culturels, tout en renforçant les échanges culturels, sportifs et touristiques avec d’autres localités. La province met également l’accent sur la préservation des patrimoines culturels immatériels, en incitant les artisans et les minorités ethniques à transmettre activement leur savoir-faire et leurs traditions dans la vie quotidienne.

Pour le second semestre 2025, Cao Bang poursuivra ses actions de promotion dans le cadre du programme "Voyager à travers les terres du patrimoine du Viet Bac", organisera des événements sportifs, notamment des courses de moto tout-terrain, et assurera la formation professionnelle pour le personnel touristique dans 56 communes et quartiers de la province. De plus, les autorités s’emploieront à accélérer l’achèvement des infrastructures touristiques, notamment le Musée provincial.

Avec une stratégie claire et des efforts constants, Cao Bang s’affirme progressivement comme une destination "authentique - verte - accueillante", figurant désormais parmi les localités les plus conviviales du Vietnam, et promet de devenir un pôle touristique majeur du Nord montagneux du pays.

