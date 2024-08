L’union de ses provinces fera la force du Viêt Bac

Dotées de similitudes multiples en termes de conditions naturelles, d’histoire et de culture, les six provinces du Viêt Bac (Nord) resserrent leurs liens pour un développement touristique commun durable.

Photo : VNA/CVN

Située au nord de Hanoï, la région du Viêt Bac comprend six provinces : Cao Bang, Bac Kan, Lang Son, Hà Giang, Tuyên Quang et Thái Nguyên. Réputée comme le berceau de la révolution, elle fut le QG du Parti communiste vietnamien avant le soulèvement général de 1945, ainsi que du Viêt Minh (Front de l’indépendance du Vietnam) pendant la résistance contre les colonialistes français (1945-1954).

S’étendant sur 37.200 km² et comptant une population de plus de 4,5 millions d’habitants, cette ancienne base de résistance, riche en empreintes historiques, bénéficie d’abondantes ressources naturelles propices aux activités touristiques. Habitées par une trentaine d’ethnies, les provinces du Viêt Bac présentent une diversité culturelle unique, préservée de génération en génération. Fortes de ces atouts, elles mettent le tourisme au cœur de leur stratégie de développement, en vue d’un essor socio-économique significatif pour chacune.

Cependant, selon un représentant du Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Tuyên Quang, la coopération au sein du Viêt Bac a longtemps été modeste, manquant d’un véritable moteur pour stimuler le développement touristique de chaque province. "Chacune son marché, la connexion entre les localités est longtemps restée dispersée et fragile. Les produits touristiques communs ne parvenaient pas à exploiter pleinement les avantages de chaque province", a-t-il regretté. Il a déploré que le tourisme dans l’ancien QG de la révolution semblait "peu attractif" malgré des "ressources pléthoriques".

Toutefois, le programme touristique "À travers les régions patrimoniales du Viêt Bac", organisé pour la première fois en 2009 à Hà Giang, a apporté un coup de pouce significatif au tourisme de ses six provinces. Cet événement annuel, après de nombreuses éditions tenues à tour de rôle dans ces localités, a contribué à la réalisation de la Stratégie de développement du tourisme du Vietnam à l’horizon 2030, approuvée fin 2011 par le Premier ministre, plaçant l’ancienne capitale de la résistance parmi les sept régions touristiques du pays.

Par ailleurs, les infrastructures de transport ont bénéficié de forts investissements, permettant de mieux connecter les localités. Parmi les améliorations notables figurent la Nationale 3 reliant Thái Nguyên à Bac Kan ; l’autoroute entre Hanoï et Thái Nguyên ; la Nationale 4 reliant Cao Bang à Lang Son ; la Nationale 279 entre Lang Son, Cao Bang, Bac Kan, Tuyên Quang et Hà Giang ; et l’autoroute reliant Tuyên Quang à Hà Giang.

Photo : VNA/CVN

Des programmes touristiques tels que le festival annuel "À travers les régions patrimoniales du Viêt Bac", le circuit "Un itinéraire - Deux destinations", ainsi que diverses activités de promotion rendent l’image de l’ancienne base de résistance plus attrayante pour les visiteurs.

"Nous avons décidé de visiter les provinces montagneuses du Nord que nous avions rarement eu l’occasion de découvrir. Nous avons exploré les anciennes zones de sécurité (ATK) Ðinh Hóa à Thái Nguyên, Tân Trào à Tuyên Quang, et Pác Bó à Cao Bang. Cette aventure inédite nous a permis de mieux comprendre la vie culturelle authentique des habitants", a confié Lê Ðuc Nhân, venu de Hô Chi Minh-Ville. "Un voyage significatif pour toute ma famille", s’est-il enthousiasmé.

La Résolution No8, datée du 16 janvier 2017, du Politburo du Parti communiste du Vietnam considère le tourisme comme un secteur économique clé du pays. En conséquence, les autorités provinciales du Viêt Bac ont mis en place de multiples plans d’action visant à promouvoir le développement de cette "industrie sans fumée" à l’échelle régionale.

L’un des points culminants des programmes de promotion touristique est le festival annuel "À travers les régions patrimoniales du Viêt Bac". Initié en 2009, cet événement se déroule alternativement dans ses six provinces, chacune proposant son propre plan d’organisation pour mettre en avant les particularités culturelles locales et régionales.

Photo : VNA-CTV/CVN

Cette année, la 15e édition se tient en juillet et août à Bac Kan, dont le point d’orgue aura lieu du 24 au 29 août, promettant une palette variée d’activités attrayantes. L’événement continue de souligner les efforts incessants des organisateurs pour la préservation et la valorisation des patrimoines culturels et historiques du Viêt Bac. Les activités se concentreront sur la promotion de la beauté de la nature, des valeurs culturelles et des produits touristiques locaux.

La cérémonie inaugurale officielle, placée sous le thème "Un tour du Viêt Bac", aura lieu le 25 août à 20h00 avec diverses performances de chants et danses visant à mettre en exergue les valeurs historiques et culturelles, tout en exprimant l’amour et la fierté pour l’histoire, la terre et les habitants de la région, de Bac Kan en particulier.

Photo : CTV/CVN

Dans ce cadre, le 8 juillet, le Comité populaire de Bac Kan, en collaboration avec ceux des autres provinces du Viêt Bac, a organisé une conférence de promotion du tourisme de la région à Dà Nang (Centre). Les autorités locales ont présenté le programme touristique "À travers les régions patrimoniales du Viêt Bac" 2024 à Bac Kan, contribuant à mettre en valeur l’image et le potentiel touristique de toute la région.

"Bénéficiant de riches ressources touristiques, de l’enthousiasme et de l’hospitalité de leurs habitants, ainsi que de l’étroite collaboration entre entreprises, agences de voyages et médias, les six provinces de notre région deviendront une destination incontournable pour les touristes, tant nationaux qu’internationaux", a affirmé Pham Duy Hung, vice-président du Comité populaire de Bac Kan.

