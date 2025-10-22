Dông Thap lance un mois d’action intense contre la pêche INN

Le Comité populaire de la province de Dông Thap (Sud) a émis une directive officielle aux départements, secteurs et localités concernés, les exhortant à mobiliser toutes les ressources pour mettre en œuvre un mois d'action intensive de la province contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Le président du Comité populaire provincial a ainsi demandé aux responsables des agences et autorités locales de maintenir une action stricte, déterminée et globale pour freiner les violations INN, en mobilisant un maximum de temps et de ressources pour les tâches prioritaires et urgentes.

Photo : VNA/CVN

Le Service de l'agriculture et de l'environnement a été chargé de finaliser les procédures d'enregistrement, d'inspection, d'octroi ou de renouvellement de licences pour tous les navires de pêche éligibles. Il devra également vérifier et mettre à jour les données détaillées pour chaque navire - incluant les informations sur le propriétaire, le numéro d'identification, l'adresse et les coordonnées - dans la Base de données nationale des pêches (VNFishbase); intégrer ces données aux bases nationales de la population (VNeID) et au Système de surveillance des navires (VMS), avec une échéance fixée au 30 octobre 2025 ; s'assurer que tous les navires de pêche enregistrés sont correctement numérotés et marqués d'ici la fin octobre 2025.

Par ailleurs, le Département est mandaté pour élaborer des politiques de soutien à la reconversion professionnelle destinées aux pêcheurs de navires inactifs. Il devra également aider les pêcheurs à moderniser ou à remplacer les équipements de surveillance des navires afin de garantir leur fonctionnement continu. Ces propositions devront être soumises au Comité populaire provincial d'ici la fin octobre 2025.

Tous les navires de pêche de 15 m ou plus doivent enregistrer leurs arrivées et départs via le système eCDT et utiliser le journal de pêche électronique selon les directives du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, avec une date limite de conformité fixée au 15 novembre 2025. Les entreprises, les installations de transformation et les autorités portuaires sont également tenues de surveiller les volumes de déchargement et d'assurer la traçabilité des enregistrements sur le système eCDT.

Le Commandement militaire provincial contrôlera strictement les activités de pêche, empêchant les navires non qualifiés d'opérer et stoppant la pêche illégale dans les eaux étrangères. Il enquêtera également sur les violations liées à la surveillance des navires, aux franchissements de frontières et aux opérations non autorisées en mer, les travaux devant être achevés d'ici fin octobre 2025.

À ce jour, la province de Dông Thap a achevé l'enregistrement de l'ensemble de ses 1.522 navires de pêche, atteignant un taux de 100% de navires actifs enregistrés, inspectés et licenciés. De plus, tous ces navires actifs sont désormais équipés de dispositifs VMS (Système de surveillance des navires) et maintiennent une transmission de signal continue.

Sur les 933 navires soumis à l'obligation d'installer des équipements de surveillance, 898 sont conformes. Les 35 navires restants sont actuellement inactifs. Le Service de l'agriculture et de l'environnement a dressé la liste de ces navires inactifs et, en collaboration avec le Commandement provincial des gardes-frontières et les autorités locales, continue de surveiller et de vérifier leurs positions d'ancrage pour assurer une supervision rigoureuse.

Cette démarche s’inscrit pleinement dans la stratégie du Vietnam visant à renforcer la gouvernance de ses pêches, à garantir la conformité aux standards internationaux et à soutenir l’exportation durable des produits de la mer, tout en contribuant activement à la levée éventuelle du "carton jaune" de la Commission européenne..

VNA/CVN