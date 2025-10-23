Immobilier : la reprise se dessine grâce aux bons résultats des promoteurs

Le troisième trimestre 2025 a marqué un regain d’activité remarquable pour plusieurs grandes sociétés immobilières, qui ont enregistré des hausses substantielles de leurs revenus et de leurs bénéfices.

Cette vague de succès financiers est considérée comme un indicateur positif de la reprise du marché après une longue période de stagnation.

Des acteurs clés tels que Becamex IJC, Sunshine Group et Hodeco ont tous affiché des résultats financiers impressionnants.

Becamex Infrastructure Development (Becamex IJC) a enregistré un chiffre d’affaires net exceptionnel de 671,6 milliards de dôngs (25,4 millions de dollars) au troisième trimestre, soit une multiplication par 3,5 par rapport à la même période l’an dernier. Le bénéfice après impôts de l’entreprise a atteint 254,3 milliards de dôngs, soit près du triple de sa performance du troisième trimestre 2024.

Depuis le début de l’année, Becamex IJC a réalisé un chiffre d’affaires net total de 996,6 milliards de dôngs, soit une hausse de 39,5%, avec des bénéfices en hausse de 99%.

Sunshine Group vient également de publier des chiffres solides, avec un chiffre d’affaires net atteignant 4.230 milliards de dôngs, soit près de 26 fois supérieur à celui de l’année précédente. Après déduction des charges, le groupe a enregistré un bénéfice net de plus de 1.500 milliards de dôngs pour le trimestre.

Pour les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires net de Sunshine Group s’est élevé à 4.900 milliards de dôngs, avec des bénéfices multipliés par 2,6 par rapport à l’année précédente.

Lors de la réunion du groupe DIC à la fin septembre, Nguyên Quang Tin, directeur général de DIG, a annoncé qu’au cours des neuf premiers mois, le chiffre d’affaires consolidé et les autres revenus de l’entreprise ont atteint près de 2.000 milliards de dôngs, avec un bénéfice avant impôts de 209 milliards de dôngs, atteignant respectivement 54% et 29% de ses objectifs annuels.

La direction s’est dite confiante quant à la réalisation de ses objectifs annuels, alors que les principaux documents juridiques seront finalisés en octobre et novembre 2025.

La compagnie par actions de développement de logements de Bà Ria-Vung Tàu (Hodeco) a également affiché des chiffres impressionnants, avec un bénéfice après impôts de 538,6 milliards de dôngs au troisième trimestre, soit 40,5 fois supérieur à celui de l’année précédente.

Les analystes de marché de MBS Research ont constaté une légère hausse de 1% des transactions immobilières au cours des neuf premiers mois de 2025, tandis que les prix de vente primaires ont fortement augmenté dans les grandes villes, avec une hausse de 33% à Hanoï et de 36% à Hô Chi Minh-Ville.

Cette croissance des prix est due au lancement de plusieurs grands projets, principalement situés en dehors des centres-villes.

Malgré une forte demande continue, les prix élevés limitent la capacité d’absorption. Les fusions et acquisitions du troisième trimestre pourraient entraîner des flambées localisées des prix fonciers, mais la pérennité des hausses de prix dépendra des infrastructures et du développement économique.

Le contexte réglementaire est également devenu plus favorable, avec de nouvelles résolutions soutenant le développement de logements sociaux, l’expansion de l’utilisation des terres et l’adaptation des réglementations d’urbanisme.

Le dernier trimestre a vu le lancement de plusieurs nouveaux projets affichant des taux de réservation élevés, notamment The Opus One, The Privé, Gladia et The Gio Riverside.

MBS Research anticipe une hausse de 70% des bénéfices des sociétés immobilières cotées par rapport à l’année précédente, grâce à une reprise après une période de forte activité et à des gains financiers liés aux transferts d’actions.

Le lancement de nouveaux projets devrait contribuer positivement aux résultats des entreprises à partir du quatrième trimestre.

Dans le secteur de l’immobilier industriel, les inquiétudes concernant les nouvelles politiques fiscales américaines ont incité les investisseurs à suspendre les négociations de baux fonciers, ce qui a eu un impact significatif sur les résultats du troisième trimestre des sociétés immobilières industrielles.

Alors que Becamex et IDICO Corporation devraient connaître une baisse substantielle de leurs bénéfices, respectivement de 36% et 45% en glissement annuel, les bénéfices de Kinh Bắc City Group devraient augmenter significativement par rapport à la base basse de l’année dernière.

Actuellement, les droits de douane américains sur les marchandises importées du Vietnam sont largement comparables à ceux appliqués à d’autres pays de la région, notamment la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines et la Malaisie, soit environ 19 à 20%.

En revanche, l’Inde, concurrente du Vietnam en matière d’investissements directs étrangers (IDE), est soumise à des droits de douane beaucoup plus élevés, pouvant atteindre 50%.

"Nous prévoyons qu’après une période de stagnation, les flux d’IDE au Vietnam connaîtront une forte hausse au dernier trimestre 2025, ce qui aura un impact positif sur la performance des entreprises immobilières industrielles", a noté MBS.

