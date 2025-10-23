Foire d’Automne 2025 : le Vietnam met en avant ses marques et son identité

Le Vietnam organisera la Foire d'Automne 2025, un événement commercial national majeur, du 26 octobre au 4 novembre, marquant une étape décisive pour l'économie nationale.

>> La Foire d’automne 2025 incarnera la créativité et la vitalité culturelle du Vietnam

>> Préparatifs intensifs pour la Foire d'automne 2025

>> Finalisation des préparatifs techniques de la Foire d'Automne 2025

L'objectif principal de cette manifestation est de dynamiser la consommation intérieure, de consolider le marché national et de renforcer la promotion commerciale pour stimuler les exportations, les importations et l'intégration économique internationale. Cette initiative vise à créer une dynamique de croissance robuste pour le pays.

Photo : VNA/CVN

Une particularité essentielle de cette édition est l'intégration synergique du commerce, du tourisme et de la culture vietnamienne. L'ambition est de positionner le Vietnam comme une destination de choix pour les touristes, les acheteurs et les investisseurs internationaux, renforçant ainsi son image de marque sur la scène mondiale.

La Foire se tiendra au Centre d’Exposition du Vietnam à Dông Anh, Hanoï, sur plus de 130.000 m². Elle réunira 34 villes et provinces, de nombreux ministères, des milliers d'entreprises et de coopératives, ainsi que des partenaires internationaux. L'ouverture aura lieu le 26 octobre 2025 à 9h00 et la clôture le 4 novembre 2025 à 20h00.

La Foire sera structurée en cinq zones thématiques, offrant une immersion dans la culture et l'économie vietnamienne : "Industrie, commerce et services - Automne prospère", "Automne en famille", "Automne du Vietnam - Couleurs et parfums de la terre", "Essence de l’automne hanoïen" et "Essence culturelle du Vietnam".

Selon Vu Ba Phu, directeur de l’Agence de la promotion commerciale du ministère de l'Industrie et du Commerce, plus de 2 500 entreprises participantes ont été sélectionnées, dont une centaine d'entreprises étrangères de divers continents. Le salon devrait présenter environ 3.000 stands et plus de 10.000 produits, tous conformes aux normes techniques, aux certifications d'exportation ou reconnus comme des produits nationaux de qualité.

L'événement est conçu comme un catalyseur de connexions entre l'offre et la demande, visant à stimuler la production, le commerce et l'expansion des échanges internationaux. Il servira également à promouvoir l'image nationale et à consolider la marque des produits vietnamiens de haute qualité sur la scène internationale.

La Foire d'Automne 2025 est considérée comme un moment fort du calendrier économique, un instrument politique essentiel pour "renouveler les anciens moteurs de croissance" et soutenir le développement socio-économique.

Lors de la conférence de presse, le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, a souligné que la Foire d'Automne 2025 se distinguait par sa grande envergure, son modernisme, la richesse et la qualité de ses produits, ainsi que par ses activités attrayantes et ses offres avantageuses.

En complément des conférences de mise en réseau commercial, des forums de promotion et des tables rondes d'entreprises, un vaste programme d'activités culturelles et artistiques, de cinéma, de défilés de mode, de sports, de compétitions de jeux et de dégustations culinaires sera proposé.

Les visiteurs pourront ainsi non seulement faire des achats, mais aussi assister à des projections de films, rencontrer des artistes et s'immerger dans la culture traditionnelle. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme prévoit notamment une zone de projection de films gratuite, avec la présentation de l'œuvre "Mua Do", ainsi qu'un espace d'exposition dédié à l'ao dai, aux céramiques, aux vanneries en rotin et aux peintures folkloriques.

Hô An Phong, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, a souligné que la Foire réunirait les 12 industries culturelles vietnamiennes, favorisant la promotion de l'essence culturelle nationale sur les marchés étrangers et stimulant la créativité et les investissements dans le secteur.

Le comité d'organisation prévoit d'accueillir environ 500.000 visiteurs par jour, soulignant l'attractivité nationale et régionale de l'événement. Le succès de cette Foire d'Automne devrait jeter les bases d'une série annuelle de salons des quatre saisons, positionnant durablement le Vietnam comme une destination majeure pour le commerce, l'investissement et le développement des industries culturelles à l'échelle internationale.

VNA/CVN