Forum d’affaires Vietnam - Bulgarie

Le Forum d’affaires Vietnam - Bulgarie a été organisé le 23 octobre à Sofia par le ministère vietnamien des Finances, l’ambassade du Vietnam en Bulgarie et le ministère bulgare de l’Innovation et du Développement, dans le cadre de la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Tô Lâm en Bulgarie du 22 au 24 octobre.

>> Le président bulgare préside une cérémonie d'accueil pour le chef du PCV

>> Le Vietnam et la Bulgarie établissent un partenariat stratégique

>> Le SG du Parti, Tô Lâm, s'entretient avec le président bulgare, Rumen Radev

Photo : VNA/CVN

L'événement a été honoré de la présence du secrétaire général Tô Lâm, du président bulgare Rumen Radev, des délégations de haut niveau et de nombreuses entreprises des deux pays.

Le président bulgare Rumen Radev a rappelé les liens historiques d’amitié entre la Bulgarie et le Vietnam, soulignant que plus de 30.000 Vietnamiens avaient été formés en Bulgarie, dont beaucoup jouent un rôle important dans la vie économique et politique du Vietnam. Il a souligné que lors de cette visite, les deux parties ont adopté une déclaration conjointe élevant les relations bilatérales au niveau du Partenariat stratégique.

Il a salué les réalisations remarquables du Vietnam en matière de développement, tout en soulignant que la Bulgarie, un centre d’innovation et de hautes technologies, souhaitait renforcer la coopération avec le Vietnam dans les domaines de la science, des technologies, de l’agriculture propre, de la pharmacie, de l’éducation et des énergies renouvelables.

Prenant la parole, Tô Lâm a déclaré que les deux parties avaient annoncé l’élévation de leurs relations au niveau de Partenariat stratégique, marquant ainsi une étape historique et ouvrant une nouvelle ère pour le bénéfice des deux peuples ainsi que pour la paix et la stabilité régionales et mondiales. Il a salué la présence du président Rumen Radev au forum comme un symbole fort du soutien des deux parties au monde des affaires.

Selon le dirigeant vietnamien, les deux parties doivent renforcer leur coopération dans les domaines de la science et de la technologie, de la transformation numérique, de la défense, de la sécurité, du développement de l’industrie de défense ainsi que de la formation des ressources humaines.

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a affirmé que le Parti et l’État du Vietnam s’engageaient à accompagner, écouter et partager, tout en souhaitant poursuivre la coopération étroite et le soutien de leurs amis et partenaires internationaux, avec le rôle de pont et de moteur que jouent les investisseurs étrangers, notamment les investisseurs bulgares, dans le processus de construction et de développement du pays.

Lors du forum, les deux dirigeants ont assisté à la cérémonie de remise de plusieurs accords de coopération, notamment dans le domaine de l’arbitrage, de l’éducation et des échanges académiques ainsi que des accords de coopération internationale globale dans les secteurs clés comme intelligence artificielle, apprentissage automatique, informatique, technologies spatiales, technologies de l’information et transformation numérique.

VNA/CVN