Le Vietnam vise à bâtir un secteur logistique durable, performant, à forte valeur ajoutée

Le vice-Premier ministre Bui Thanh Son a signé une décision approuvant la Stratégie de développement des services logistiques du Vietnam pour la période 2025-2035, avec une vision à l’horizon 2050.

Cette stratégie vise à développer un secteur logistique durable, performant et à forte valeur ajoutée, doté d’une forte compétitivité, en exploitant les atouts du Vietnam dans les chaînes d’approvisionnement et de valeur mondiales.

Photo: VNA/CVN

Au cours de cette période, la valeur ajoutée des services logistiques devrait représenter 5 à 7% du PIB du pays, avec un taux de croissance annuel moyen de 12 à 15%. La stratégie vise à porter le taux d’externalisation des services logistiques à 70-80% et à réduire les coûts logistiques à environ 12-15% du PIB.

Le Vietnam ambitionne de figurer parmi les 40 premiers pays et territoires du monde selon l’Indice de performance logistique (IPL) de la Banque mondiale. Parallèlement, 80% des entreprises de logistique devraient adopter des solutions de transformation numérique.

Le secteur logistique visera une croissance à faibles émissions et une transition vers les énergies vertes. D’ici 2035, 70% de sa main-d’œuvre sera formée professionnellement, dont 30% seront titulaires d’un diplôme universitaire. Au moins cinq centres logistiques modernes et de classe mondiale seront créés, servant de plateformes clés reliant les chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales.

D’ici 2050, les services logistiques représenteront 7 à 9% du PIB et connaîtront une croissance annuelle de 10 à 12%. Le taux d’externalisation des services logistiques devrait atteindre 80 à 90% et les coûts logistiques devraient se réduire à 10 à 12% du PIB.

Par ailleurs, le Vietnam ambitionne de figurer parmi les 30 premiers pays du monde selon l’indice LPI de la Banque mondiale. Toutes les entreprises logistiques vietnamiennes devraient adopter des solutions de transformation numérique.

Le secteur devrait se développer efficacement vers de faibles émissions, contribuant ainsi à l’objectif national de zéro émission nette. La stratégie prévoit également le développement d’au moins dix centres de services logistiques modernes de niveau international, qui serviront de plateformes de connexion aux chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales.

Avancées majeures

La stratégie définit des orientations pour réaliser des avancées majeures dans la finalisation du cadre juridique et institutionnel afin d’améliorer l’environnement des affaires, d’encourager tous les secteurs économiques à participer au développement logistique, de promouvoir l’intégration internationale et de renforcer la gestion étatique et l’application de la loi dans le secteur logistique, conformément aux mécanismes du marché et au droit et aux pratiques internationaux.

Par ailleurs, elle vise à promouvoir l’investissement dans des infrastructures logistiques modernes et harmonisées, notamment dans les domaines du transport, du commerce et du numérique, tout en garantissant la protection de l’environnement, la prévention des catastrophes et la résilience climatique.

La stratégie vise également à renforcer les liens entre les secteurs, les régions et les partenaires internationaux ; à développer les marchés logistiques et les sources d’approvisionnement pour une croissance durable ; à améliorer la compétitivité des entreprises ; et à promouvoir des services logistiques écologiques et de haute qualité basés sur des plateformes numériques.

Elle souligne également la nécessité de promouvoir la recherche, l’innovation et l’application de technologies de pointe pour accroître l’efficacité logistique dans la production, le commerce et la distribution nationale et internationale.

Une attention particulière sera portée au développement de ressources humaines logistiques de haute qualité ; au renforcement du rôle des associations professionnelles et des entreprises pionnières ; à la mise en place de chaînes d’approvisionnement modernes ; et au développement de services logistiques à valeur ajoutée pour répondre à la demande nationale et internationale, afin de positionner le Vietnam comme une plateforme mondiale de transbordement et de distribution.

La stratégie vise également à développer des zones franches reliées aux ports maritimes, aux aéroports, aux postes-frontières et aux principales zones de production ; des plateformes modernes de tri et de traitement des marchandises du commerce électronique pour gérer efficacement et en toute sécurité d’importants volumes grâce à des technologies de pointe ; des parcs logistiques, des centres de distribution, des entrepôts intelligents et des installations de stockage spécialisées pour les produits agricoles, chimiques, industriels et transformés.

Des modèles de logistique urbaine seront développés dans les grandes villes afin d’assurer une circulation des marchandises efficace, rentable et respectueuse de l’environnement.

VNA/CVN