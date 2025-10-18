Le Premier ministre veut doper la compétitivité des produits vietnamiens

En présidant une réunion le 18 octobre à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé à simplifier les procédures et à lever les freins réglementaires pesant sur la conformité des produits, afin de dynamiser la production et soutenir la croissance.

La rencontre visait à examiner les difficultés et obstacles rencontrés dans les activités d’évaluation de la conformité et de normalisation des produits, un domaine qui influence directement la production, les affaires et la compétitivité de l’économie vietnamienne.

Dans son allocution d’ouverture, le Premier ministre a indiqué que le gouvernement avait récemment reçu de nombreuses propositions des associations et des entreprises concernant les normes et règlements techniques. Cette réunion visait à écouter leurs préoccupations, à échanger ouvertement et à proposer des solutions concrètes pour lever les blocages existants, contribuant ainsi à stimuler la production, les exportations et la croissance économique durable.

Le chef du gouvernement a souligné que, conformément à la Résolution N°68-NQ/TW du Politburo sur le développement de l’économie privée ainsi qu’aux récentes résolutions du Politburo, de l’Assemblée nationale et du gouvernement, le Vietnam poursuit une transformation marquée du contrôle préalable vers le contrôle a posteriori, tout en renforçant la décentralisation et la délégation de pouvoirs. L’objectif est de réduire au maximum les formalités administratives, d’alléger les coûts de conformité pour les citoyens et les entreprises, et d’accroître la compétitivité des produits vietnamiens sur les marchés internationaux.

Gérer sans freiner : la ligne directrice du Premier ministre

Le Premier ministre a salué les efforts du secteur privé et du monde des affaires qui ont su maintenir la dynamique de croissance malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19, les catastrophes naturelles, le changement climatique, les ruptures de chaînes d’approvisionnement et les tensions géopolitiques mondiales. Dans un contexte difficile, le Vietnam parvient à préserver la stabilité macroéconomique, à maîtriser l’inflation, à maintenir la dette publique et extérieure dans des limites sûres, et à garantir la sécurité sociale. L’objectif de croissance du PIB de plus de 8% en 2025 reste à portée de main, a-t-il affirmé.

Cependant, le chef du gouvernement a reconnu que des lacunes persistent dans le système juridique et dans les règlements techniques, ce qui entrave encore l’amélioration de l’environnement des affaires. Il a invité les participants à débattre de manière franche et constructive, à identifier les normes et règlements à réviser et à proposer des solutions de réforme administrative, afin d’assurer à la fois la protection des consommateurs et de la santé publique, et la facilitation du développement économique.

Le Premier ministre a réaffirmé que la ligne directrice du gouvernement consiste à gérer efficacement sans entraver le développement, en plaçant l’intérêt national, la prospérité du pays et le bien-être du peuple au centre de toute action.

