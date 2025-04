Crédit préférentiel aux entreprises d'infrastructures et de technologies numériques

>> Les acquéreurs de logements sociaux bénéficieront de taux de crédit préférentiels

Lors de la réunion de la Banque d'État du Vietnam (BEV) avec les banques commerciales le 10 avril pour discuter de l'orientation de la mise en œuvre de ce crédit, les banques ont déclaré qu'elles y participeraient afin de démontrer la proactivité et la détermination du secteur bancaire à soutenir les entreprises et à promouvoir la croissance économique.

Photo : VNA/CVN

La directrice générale adjointe d'Agribank, Phung Thi Binh, a affirmé que la banque était prête à soutenir les entreprises, notamment en matière de taux d'intérêt, mais qu'une réglementation détaillée des prêts était nécessaire pour que les banques puissent s'engager en toute confiance.

Le Quang Vinh, directeur général de Vietcombank, a déclaré que le secteur bancaire considérait le crédit comme un outil de soutien efficace pour les entreprises. Il a suggéré la mise en place d'un mécanisme d'apport de capital et de partage des bénéfices, au lieu d'appliquer les méthodes de prêt traditionnelles actuelles, afin de faciliter la participation des banques au programme d'aide aux entreprises des secteurs des infrastructures et des technologies numériques, notamment dans les technologies innovantes.

Le vice-gouverneur de la BEV, Dao Minh Tu, a salué le consensus et la réponse positive des banques. Face aux difficultés et aux défis actuels, notamment l'impact de la nouvelle politique fiscale américaine, la mise en œuvre du programme de crédit et de politiques de soutien opportunes est considérée comme très urgente pour les entreprises.

La Banque d'État encourage l'élargissement de la participation d'un plus grand nombre de banques, en particulier les banques commerciales publiques, qui doivent promouvoir leur rôle de leader et faire preuve d'une plus grande responsabilité envers l'économie.

Cependant, dao Minh Tu a souligné que les prêts du programme de crédit doivent toujours respecter les exigences de crédit. Il a demandé aux banques commerciales de calculer et de provisionner proactivement des capitaux pour le programme, et de s'inscrire rapidement pour y participer.

Concernant les taux d'intérêt des prêts, Tu a déclaré que les banques commerciales déterminent et publient proactivement les taux d'intérêt applicables et les méthodes de calcul des intérêts pour les clients à chaque période, afin d'aider les clients à réduire leurs coûts d'investissement et de contribuer à lever les obstacles et à encourager les entreprises à investir dans les infrastructures et le numérique.

Le programme sera valable jusqu'en 2030 ou jusqu'au décaissement intégral du capital, selon la première éventualité.

Les banques devraient promouvoir cette question et diffuser largement les politiques afin que les bénéficiaires potentiels puissent en être informés et y participer. Les banques doivent rendre compte trimestriellement de la mise en œuvre du programme à la BEV.

VNA/CVN