La Ligue des nations de l’AFC propose d’élargir les opportunités pour le Vietnam

L’équipe nationale de football du Vietnam pourrait bénéficier d’un plus grand nombre de matchs internationaux lors des fenêtres internationales de la FIFA, la Confédération asiatique de football (AFC) envisageant de lancer une Ligue des nations de l’AFC, une nouvelle compétition largement inspirée de la Ligue des nations de l’UEFA.

Selon la Confédération asiatique de football (AFC), le tournoi proposé vise à offrir un cadre de compétition internationale plus structuré et durable aux équipes nationales asiatiques, répondant ainsi aux difficultés persistantes rencontrées lors des Journées FIFA.

L’AFC a constaté que de nombreuses équipes asiatiques peinent à trouver des adversaires de niveau adéquat pendant les fenêtres internationales, tandis que les coûts logistiques et opérationnels liés à l’organisation de matchs amicaux ne cessent d’augmenter.

"La Ligue des Nations de l’AFC représente une avancée majeure dans notre engagement continu à soutenir le développement de nos 47 associations membres", a déclaré le secrétaire général de l’AFC, Datuk Seri Windsor John, dans un communiqué.

"En instaurant une plateforme de compétition structurée pendant les fenêtres internationales FIFA, avec un calendrier plus stable et des incitations sportives claires, nous visons à garantir un accès régulier à des matchs de haut niveau, tout en répondant aux défis logistiques et financiers rencontrés par les équipes nationales", a-t-il ajouté.

La compétition proposée est conçue pour garantir que les équipes nationales disputent régulièrement des matchs internationaux contre des adversaires de force comparable, contribuant ainsi à améliorer la compétitivité sur le continent. Parallèlement, l’AFC espère que ce format centralisé permettra de réaliser des économies et d’offrir un parcours de développement plus clair aux équipes nationales.

Si elle était mise en œuvre, la Ligue des nations de l’AFC marquerait un tournant majeur dans l’organisation du football international en Asie, pouvant potentiellement profiter à des équipes comme le Vietnam grâce à des matchs plus significatifs, une meilleure préparation et une plus grande continuité dans les compétitions internationales.

L’équipe nationale masculine de football du Vietnam a gagné une place et occupe désormais le 110e rang du dernier classement FIFA, publié le 19 novembre. Les cinq meilleures équipes d’Asie sont le Japon (18e mondial), l’Iran (20e), la République de Corée (22e), l’Australie (26e) et l’Ouzbékistan (50e).

Le football vietnamien a débuté l’année en remportant la finale du championnat de l’ASEAN au terme d’une saison riche en émotions, et l’a terminée en réalisant l’une des remontées les plus spectaculaires de l’histoire du football des Jeux d’Asie du Sud-Est pour mener 3-2, remportant ainsi la troisième médaille de football masculin des Jeux d’Asie du Sud-Est.

