SEA Games 33 : duel au sommet entre le Vietnam et la Thaïlande

L’entraîneur de l’équipe nationale vietnamienne Kim Sang-sik a exprimé son respect pour le pays hôte, la Thaïlande, avant la finale de football masculin des 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33), tout en soulignant le rôle crucial des arbitres pour garantir un match équitable, sûr et complet.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, mercredi 17 décembre, Kim a déclaré que la qualification du Vietnam pour la finale était le fruit des efforts soutenus de toute l’équipe, encouragée par les supporters vietnamiens tout au long du tournoi.

Photo: VNA/CVN

"Les joueurs vietnamiens ont travaillé dur pendant longtemps et j’espère qu’ils parviendront à obtenir un résultat positif en finale contre la Thaïlande", a déclaré l’entraîneur-chef.

La finale entre le Vietnam et la Thaïlande aura lieu le 18 décembre à 19h30 au stade Rajamangala de Bangkok.

L’entraîneur-chef sud-coréen a décrit la Thaïlande comme une équipe bien organisée, dotée d’une grande puissance physique et d’une excellente vitesse. Il a notamment souligné la performance de l’attaquant Yotsakorn Burapha, qualifiant ce dernier de principal danger et soulignant sa capacité à marquer de différentes manières.

"Les défenseurs vietnamiens, dont Pham Ly Duc, doivent rester concentrés et disciplinés", a insisté Kim, ajoutant qu’une défense solide est la clé d’une victoire.

Abordant les inquiétudes concernant l’arbitrage lors des matchs à enjeux élevés entre adversaires régionaux, Kim a adopté un ton mesuré, affirmant que, selon lui, l’arbitrage n’était pas le principal obstacle.

"Ce qui compte le plus, c’est la sécurité des joueurs des deux équipes et la prévention des blessures inutiles. Les arbitres jouent un rôle important pour garantir le fair-play et le bon déroulement du match", a-t-il confié.

Représentant le Vietnam lors de la conférence de presse, le défenseur Pham Ly Duc a déclaré que l’équipe s’était préparée minutieusement, tant sur le plan tactique que mental.

"Nous respectons nos adversaires et suivons scrupuleusement les consignes du staff technique", a déclaré Ly Duc, ajoutant que l’équipe avait analysé l’attaquant thaïlandais Yotsakorn Burapha et élaboré des plans défensifs spécifiques.

"Nous ne sommes pas venus aux Jeux d’Asie du Sud-Est pour voyager. Nous sommes venus pour nous battre et gagner », a-t-il affirmé. « Les générations précédentes ont triomphé au stade Rajamangala, et nous sommes convaincus de pouvoir en faire autant"

Photo : VNA/CVN

Du côté thaïlandais, le sélectionneur Thawatchai Damrong-Ongtrakul a déclaré que la finale était très attendue par les supporters locaux, d’autant plus que l’équipe jouera au stade Rajamangala pour la quatrième fois du tournoi.

Il a affirmé que la Thaïlande formait une équipe unie et a exprimé son espoir de bénéficier d’un soutien indéfectible de la part des supporters. Il a également reconnu la difficulté de la tâche face au Vietnam, soulignant la qualité de son système de formation des jeunes et les investissements constants consentis dans ses équipes nationales.

Le sélectionneur thaïlandais a rappelé que son équipe avait perdu sa dernière rencontre face au Vietnam et a insisté sur le fait qu’une victoire en finale était indispensable pour que la Thaïlande décroche la médaille d’or aux Jeux d’Asie du Sud-Est.

La finale des SEA Games 33 est considérée comme un choc au sommet entre les deux puissances du football U22 d’Asie du Sud-Est, opposant la discipline et la résilience du Vietnam à l’avantage du terrain, la vitesse et la qualité technique de la Thaïlande. Les analystes prévoient un match intense et tactique où le sang-froid et les moments décisifs pourraient bien faire la différence.

VNA/CVN