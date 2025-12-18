Le PM salue l'or des équipes masculine de football U22 et féminine de futsal aux SEA Games 33

Dans la soirée du 18 décembre, à la suite de la victoire éclatante de l'équipe masculine de football des moins de 22 ans (U22) et de l'équipe féminine de futsal aux 33 es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 33), le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé une lettre de félicitations aux staffs techniques et aux joueuses et joueurs.

Dans sa lettre, le Premier ministre a, au nom du gouvernement et des supporters vietnamiens, félicité chaleureusement les staffs techniques, les deux équipes pour leur performance remarquable et leur médaille d'or aux SEA Games 33, saluant leurs efforts constants et leur dévouement tout au long de la compétition.

Le Premier ministre a rappelé que l'année 2025 marque une étape particulièrement réussie pour le football vietnamien, avec notamment le titre régional de l'équipe nationale masculine en janvier, un troisième sacre consécutif au Championnat d'Asie du Sud-Est U23 en juillet, la médaille d'argent de l'équipe nationale féminine de football, ainsi que les deux médailles d'or remportées ce jour par l'équipe U22 masculine et l'équipe féminine de futsal. Selon lui, chaque match a illustré l'identité des "Guerriers à l'étoile d'or", faite de courage, de détermination et d'aspiration à se hisser toujours plus haut.

Il a hautement apprécié l'engagement constant des staffs techniques et des athlètes, tout en remerciant les agences et organisations concernées et, en particulier, les millions de supporters pour leur soutien indéfectible.

Pour l'avenir, le Premier ministre a chargé le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de poursuivre la coordination avec la Fédération vietnamienne de football afin de concentrer les investissements, créer des conditions favorables et améliorer la qualité professionnelle et la compétitivité des équipes nationales, en vue de nouveaux succès aux niveaux régional, continental et international.

Il s'est dit convaincu que les staffs techniques et l'ensemble des équipes nationales de football du Vietnam continueront de promouvoir l'esprit de solidarité, d'unité et de détermination, de préserver la confiance, le sens de l'engagement, de la responsabilité et du fair-play, afin de défendre avec honneur les couleurs nationales, de répondre à l'affection et à la confiance des supporters et de la population, et d'apporter la gloire au pays.

