SEA Games 33

Le Premier ministre salue la combativité et la résilience de l'équipe féminine de football médaillée d'argent

Dans la soirée du 17 décembre, immédiatement après la finale du tournoi de football féminin des 33 es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33), le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé une lettre de félicitations et d’encouragements au staff technique et aux joueuses de l’équipe nationale du Vietnam, saluant l’obtention de la médaille d’argent.

Photo : VNA/CVN

Au nom du gouvernement et des passionnés de football du pays, le chef du gouvernement a qualifié cette performance de "très respectable et source de fierté". Selon lui, ce résultat illustre l’esprit combatif, la résilience et la détermination des "filles en or" du Vietnam, tout en réaffirmant la place et la tradition du football féminin vietnamien au sein de la région.

Soulignant que l’équipe a atteint la finale des SEA Games pour la cinquième fois consécutive, Pham Minh Chinh a estimé que cet exploit constituait une preuve éclatante de la solidarité collective, de la volonté de surmonter les difficultés et d’une préparation sérieuse et scientifique.

"Chaque médaille est précieuse, car elle est la cristallisation d’efforts incessants, de sacrifices silencieux et d’un esprit sportif noble", a-t-il écrit, saluant le dévouement des joueuses aux couleurs nationales et les émotions offertes au peuple vietnamien. Il a également exprimé sa reconnaissance envers les supporters, les familles des athlètes et les sponsors pour leur soutien constant.

Se tournant vers l’avenir, le Premier ministre a exhorté le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, la Fédération vietnamienne de football (VFF) et les organismes concernés à renforcer leur coordination, appelant à des investissements ciblés et stratégiques afin de créer des conditions optimales permettant au football féminin de franchir un nouveau cap et de viser de nouveaux succès aux niveaux régional, continental et international.

Il a enfin exprimé sa conviction que l’équipe nationale féminine poursuivra ses efforts avec détermination et responsabilité, à la hauteur de la confiance et de l’affection du peuple, pour la gloire de la Patrie.

Le même soir, l’équipe nationale féminine du Vietnam a vu son rêve d’un cinquième sacre consécutif s’envoler lors de la finale des SEA Games 33. Malgré une domination dans le jeu, les Vietnamiennes se sont inclinées face aux Philippines à l’issue de la séance de tirs au but (5-6), après un match nul (0-0) marqué par une décision arbitrale controversée.

Photo : VNA/CVN

Le tournant de la rencontre est survenu lorsque l’arbitre a invalidé un but jugé régulier de la milieu de terrain Bich Thùy, privant le Vietnam d’un avantage décisif au terme du temps réglementaire. Cette décision a conduit les deux équipes à une séance de tirs au but dramatique, finalement remportée par la sélection philippine.

À l’issue du match, l’entraîneur Mai Duc Chung n’a pas caché son amertume face à l’arbitrage, tout en saluant la prestation de ses joueuses : "Nous avons vu une équipe vietnamienne bien organisée. Les joueuses ont su neutraliser le jeu aérien, pourtant l’arme principale des Philippines. Nous avons marqué un but qui n’a malheureusement pas été validé", a-t-il déclaré.

Reconnaissant la douleur de la défaite, le sélectionneur a toutefois insisté sur l’état d’esprit du groupe : "Il est naturel d’être triste après un tel résultat, mais il faut savoir se relever. Le football est fait de victoires et de défaites. L’essentiel est que l’équipe du Vietnam a joué avec fierté, sans complexe et sans jamais être dominée".

Très affectée, la milieu de terrain Bich Thùy, au cœur de la polémique, a confié son émotion en zone mixte : "Je me sens très mal, triste et pleine de regrets. L’arbitre m’a “volé” le plus beau but de la tête de ma carrière".

Malgré la déception, la joueuse a tenu à souligner l’engagement total de l’équipe : "Nous nous sommes battues jusqu’au bout, mais nous n’avons pas pu défendre notre médaille d’or. Je présente sincèrement mes excuses aux supporters du pays".

VNA/CVN