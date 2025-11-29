Football

Coupe d’Asie U17 de l’AFC 2026 : le Vietnam enfonce Macao et fonce sur la Malaisie

Le Vietnam U17 s’est imposé face à Macao (Chine) 4-0 lors de son quatrième match du groupe C des qualifications pour la Coupe d’Asie des moins de 17 ans de l’AFC 2026, vendredi 28 novembre, au stade PVF dans la province de Hung Yên (Nord).

Photo : VNA/CVN

Après la victoire de la Malaisie face à Singapour en début de phase de groupes, le Vietnam devait impérativement conserver sa série de victoires pour reprendre la tête du classement.

Les Vietnamiens ont dominé la rencontre dès le coup d’envoi et ont ouvert le score à la neuvième minute grâce à Triêu Dinh Vy, qui a profité d’un mauvais dégagement d’un défenseur de Macao pour conclure d’une frappe croisée à ras de terre.

Le Vietnam a doublé la mise à la 21e minute : Trân Manh Quân, le plus prompt à réagir sur un ballon mal dégagé dans la surface, a marqué à bout portant.

Trân Ngoc Son a porté le score à 3-0 à la 33e minute suite à un superbe une-deux, et à la 37e minute, Truong Nguyên Duy Khang s’est élevé pour reprendre de la tête un corner tiré côté gauche par Dào Quy Vuong, portant le score à 4-0. Ce score est resté inchangé jusqu’au coup de sifflet final.

En seconde période, l’entraîneur Cristiano Roland a procédé à de nombreux changements et ajustements tactiques afin de préserver la forme physique de ses joueurs clés avant la finale décisive.

Ce résultat place l’équipe vietnamienne des moins de 17 ans en tête du groupe C avec 12 points en quatre matchs et une différence de buts de +26, devant la Malaisie (+20). Un match nul contre la Malaisie lors de la dernière journée suffira au Vietnam pour se qualifier pour la Coupe d’Asie des moins de 17 ans de l’AFC l’année prochaine.

L’équipe vietnamienne des moins de 17 ans affrontera la Malaisie lors du dernier match du groupe C dimanche 30 novembre au stade PVF à Hung Yên.

VNA/CVN