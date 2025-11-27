Le Vietnam enchaîne sans faiblir aux qualifications AFC U17 2026

Le Vietnam a poursuit sa belle série en remportant mercredi 26 novembre à domicile au stade PVF à Hung Yên (Nord) son match contre Hong Kong (Chine) 2-0, conservant ainsi sa première place du groupe C des qualifications pour la Coupe d’Asie des moins de 17 ans 2026.

Le Vietnam a dominé la rencontre dès le coup d’envoi. Dix minutes seulement après le début du match, Minh Thuy a débloqué la situation d’une superbe frappe du gauche de loin, donnant un élan de confiance à ses coéquipiers.

Photo : Minh Dân/CVN

Malgré leur domination, les Vietnamiennes ont eu du mal à percer le bloc défensif regroupé de Hong Kong pendant le reste de la première mi-temps.

Au retour des vestiaires, à la faveur d’un pressing haut et constant, Manh Quân a doublé la mise à la 70e minute d’une frappe à bout portant suite à un centre précis venu de la droite, scellant ainsi la victoire 2-0.

Hong Kong a peiné tout au long du match, ne se créant que quelques rares occasions dangereuses.

Après chaque match comme celui-ci, je pense que les joueurs doivent tirer des leçons. J’en suis très fier car, après chaque rencontre, les joueurs vietnamiens des moins de 17 ans progressent. Nous devons nous reposer et récupérer, puis nous préparer au mieux pour le prochain match, a déclaré l’entraîneur chef de l’équipe vietnamienne Cristiano Roland.

Dans l’autre match du groupe, la Malaisie a facilement disposé de Macao (Chine) 5-0, maintenant la pression sur le Vietnam en tête du classement.

Le Vietnam se classe provisoirement en tête du groupe C avec 9 points (22 buts marqués et aucun encaissé), tandis que la Malaisie U17 a également obtenu 9 points mais se classe deuxième en raison d’une différence de buts (+19).

Les prochains matchs auront lieu le 28 novembre : le Vietnam affrontera Macao, la Malaisie rencontrera Singapour et Hong Kong sera opposé aux Îles Mariannes du Nord.

VNA/CVN