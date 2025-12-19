SEA Games 33 : la délégation sportive du Vietnam a rempli ses objectifs majeurs

Lors d'une rencontre avec la presse tenue le 19 décembre à Bangkok, Nguyên Hông Minh, chef de la délégation vietnamienne aux 33 es SEA Games (Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est), a annoncé que le Vietnam avait atteint ses objectifs essentiels.

Photo : VNA/CVN

Aux côtés de ses adjoints, il a mis en avant trois réussites majeures : le maintien du rang régional, une percée significative dans les sports olympiques et la promotion d'une image nationale exemplaire.

Le Vietnam a remporté 73 médailles d'or - sans compter cinq titres obtenus dans des disciplines de démonstration - se rapprochant ainsi de l'objectif fixé de 90 médailles d'or. Les performances en football ont été particulièrement remarquées, avec les sacres du futsal féminin et de l'équipe masculine des moins de 22 ans.

Les disciplines olympiques ont représenté près de 70 % des titres, avec 50 médailles d'or sur 78. Fait marquant de cette édition, le sport vietnamien a vu émerger de nombreux jeunes talents particulièrement prometteurs dans des disciplines olympiques telles que l'athlétisme, la natation, le tir sportif et les sports de combat. Plusieurs athlètes, âgés de seulement 16 ou 17 ans, ont déjà décroché des médailles, à l'image de Nguyên Thuy Hiên, Trân Van Nguyên Quôc et Duong Van Hoàng Quy en natation.

Des résultats d'excellence ont également été enregistrés en athlétisme, avec 12 médailles d'or, ainsi qu'en aviron et en karaté, où le Vietnam s'est hissé à la première place du classement. En tir sportif, Trinh Thu Vinh s'est illustrée en établissant quatre records.

Nguyên Hông Minh a par ailleurs salué l'esprit de fair-play et le comportement exemplaire des athlètes vietnamiens, contribuant à promouvoir la culture et l'hospitalité du pays auprès de la communauté internationale.

Il a souligné que, dans la période à venir, le sport vietnamien devra continuer à renforcer ses compétences professionnelles et son esprit de compétition, se surpasser et remporter des victoires convaincantes face à ses adversaires, afin de viser des objectifs plus élevés lors des Jeux asiatiques (ASIAD) et des Jeux olympiques (JO).

VNA/CVN