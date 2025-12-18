icon search
SEA Games 33 : la lutte propulse le Vietnam au cap des 70 médailles d'or

Une véritable "pluie d'or" venue de la lutte, dans l'après-midi du 18 décembre, a permis à la délégation sportive vietnamienne de franchir le cap symbolique des 70 médailles d'or aux SEA Games 33.

La 70e médaille d'or remportée par Nguyên Thi My Trang en lutte libre féminine (-57 kg), grâce à une victoire écrasante 10-0 face à la lutteuse birmane Thae Thaint Thaint Thu lors du combat décisif, après avoir dominé des adversaires indonésienne et thaïlandaise.

L'haltérophile Trân Dinh Thang remporte la médaille d'or dans la catégorie des plus de 94 kg.
Photo : VNA/CVN

La lutte vietnamienne a confirmé sa suprématie avec d’autres succès retentissants. Dô Ngoc Linh a décroché l'or en -50 kg après un net succès 8-0 contre Khaing Sabah (Myanmar), tandis que Nguyên Thi My Linh s'est imposée en -53 kg, concluant la finale par une victoire sans appel 10-0 face à la Thaïlandaise Nattakarn Kaewkhuanchum. Engagée dans quatre catégories féminines, l'équipe vietnamienne de lutte a remporté les quatre titres en jeu.

Dans les sports collectifs, le volley-ball masculin a bien entamé sa demi-finale contre l'Indonésie en remportant le premier set, tandis que le volley-ball de plage masculin s'est incliné face à la Thaïlande. En sepak takraw, les équipes vietnamiennes à quatre joueurs, masculine et féminine, se sont qualifiées pour les finales après des performances convaincantes.

Les joueuses et l'encadrement de l'équipe féminine vietnamienne de handball célèbrent leur médaille d'or.
Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, le Vietnam a obtenu une médaille d'argent en tir à l'arc (arc à poulies mixte), tandis que les équipes de triathlon et d'escrime se sont arrêtées aux portes des médailles dans des épreuves très disputées.

VNA/CVN

