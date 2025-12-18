SEA Games 33 : la lutte propulse le Vietnam au cap des 70 médailles d'or

Une véritable "pluie d'or" venue de la lutte, dans l'après-midi du 18 décembre, a permis à la délégation sportive vietnamienne de franchir le cap symbolique des 70 médailles d'or aux SEA Games 33.

>> SEA Games 33 : une pluie d’or pour le Vietnam, le tir sportif bat des records

>> SEA Games 33 : confiance et détermination pour franchir un cap

>> SEA Games 33 : le Vietnam rafle l’or en duathlon et garde son bel élan

La 70e médaille d'or remportée par Nguyên Thi My Trang en lutte libre féminine (-57 kg), grâce à une victoire écrasante 10-0 face à la lutteuse birmane Thae Thaint Thaint Thu lors du combat décisif, après avoir dominé des adversaires indonésienne et thaïlandaise.

Photo : VNA/CVN

La lutte vietnamienne a confirmé sa suprématie avec d’autres succès retentissants. Dô Ngoc Linh a décroché l'or en -50 kg après un net succès 8-0 contre Khaing Sabah (Myanmar), tandis que Nguyên Thi My Linh s'est imposée en -53 kg, concluant la finale par une victoire sans appel 10-0 face à la Thaïlandaise Nattakarn Kaewkhuanchum. Engagée dans quatre catégories féminines, l'équipe vietnamienne de lutte a remporté les quatre titres en jeu.

Dans les sports collectifs, le volley-ball masculin a bien entamé sa demi-finale contre l'Indonésie en remportant le premier set, tandis que le volley-ball de plage masculin s'est incliné face à la Thaïlande. En sepak takraw, les équipes vietnamiennes à quatre joueurs, masculine et féminine, se sont qualifiées pour les finales après des performances convaincantes.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, le Vietnam a obtenu une médaille d'argent en tir à l'arc (arc à poulies mixte), tandis que les équipes de triathlon et d'escrime se sont arrêtées aux portes des médailles dans des épreuves très disputées.

VNA/CVN