Performances exceptionnelles et adieux émouvants aux SEA Games 33

La cérémonie de clôture des 33 es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33) s’est déroulée samedi soir 20 décembre au stade national Rajamangala, en Thaïlande, dans une ambiance festive célébrant la culture thaïlandaise et la solidarité régionale.

Dans une atmosphère à la fois solennelle et typiquement thaïlandaise, la cérémonie a débuté par des performances artistiques spectaculaires qui reflétaient magnifiquement l’essence du pays, de son peuple et de sa célèbre hospitalité. Sans être ostentatoires, ces prestations, d’une élégance discrète, ont marqué les esprits, incarnant parfaitement l’esprit d’une cérémonie de clôture où l’émotion s’apaise après une compétition intense.

Le programme s’est poursuivi par un défilé animé des délégations sportives participantes, marquant des adieux émouvants entre la Thaïlande, pays hôte, et les autres nations. Les athlètes, à la fois détendus et émus, ont ainsi clôturé leur séjour mémorable à Bangkok.

Un moment fort de la soirée a été la passation de pouvoir entre la Thaïlande et la Malaisie, pays hôte des SEA Games 34. Ce geste symbolisait non seulement le passage de relais, mais aussi le début d’un nouveau cycle pour le sport en Asie du Sud-Est, concluant ainsi le parcours exigeant mais gratifiant de la Thaïlande en tant qu’organisatrice.

Lors des SEA Games 33, la délégation sportive malaisienne a brillé, remportant 57 médailles d’or, 57 d’argent et 117 de bronze, et se classant quatrième au classement général. La Malaisie a ensuite offert un spectacle artistique captivant, mettant en scène les artistes Mimi Fly, Amir Jahari et Marsha Milan, accompagnés de 60 danseurs de différentes ethnies. Ce "cadeau" visait à présenter la culture malaisienne et à souhaiter la bienvenue aux visiteurs internationaux.

La cérémonie de clôture a non seulement marqué la fin d’un tournoi réussi, mais a également constitué un adieu respectueux de la part du pays hôte, la Thaïlande, laissant de nombreux souvenirs mémorables aux délégations sportives participantes et aux supporters de la région.

En termes de performance, la Thaïlande, pays hôte, a triomphé, remportant un total impressionnant de 499 médailles, dont 233 médailles d’or, 154 d’argent et 112 de bronze - un record absolu pour les Jeux d’Asie du Sud-Est. L’Indonésie s’est classée deuxième avec 91 médailles d’or, 111 d’argent et 131 de bronze.

Perspectives prometteuses

La délégation vietnamienne a également brillé, remportant un total de 87 médailles d’or, 82 d’argent et 110 de bronze, ce qui lui a permis de décrocher la troisième place au classement général. En incluant les épreuves de démonstration, la délégation vietnamienne a remporté 92 médailles d’or lors de cette édition, atteignant ainsi son objectif de figurer parmi les trois premières nations, avec un but visé de 90 à 110 médailles d’or.

Il est remarquable que le Vietnam ait réalisé une telle performance, se classant seulement sixième en termes de nombre d’athlètes participants (841), contre 1.530 pour la Thaïlande, 1.020 pour l’Indonésie, 1.157 pour les Philippines, 1.192 pour la Malaisie et 976 pour Singapour.

Ces Jeux d’Asie du Sud-Est ont mis en lumière le succès des sports olympiques pour la délégation vietnamienne, qui a remporté 59 médailles d’or, soit près de 70% du total. L’équipe vietnamienne de tir a clôturé les Jeux avec huit médailles d’or et a établi quatre records des Jeux. L’athlétisme et la natation ont également enregistré des résultats remarquables, avec respectivement 12 et 6 médailles d’or.

De nombreux jeunes athlètes prometteurs ont émergé, laissant entrevoir un potentiel considérable pour ces deux sports, avec de belles perspectives de succès lors des compétitions régionales et des ambitions aux Jeux asiatiques ou olympiques.

Parmi les talents les plus remarquables figurent Bùi Thi Kim Anh (saut en hauteur), Bùi Thi Ngân (1500 m), Duong Van Hoàng Quy, Mai Trân Tuân Anh et Trân Van Nguyên Quôc (natation).

En football, les équipes vietnamiennes ont brillé, atteignant la finale dans trois des quatre disciplines (football masculin, football féminin et futsal féminin), grâce à des performances exceptionnelles et chargées d’émotion, et remportant finalement deux médailles d’or.

Les athlètes vietnamiens participant aux SEA Games 33 ont battu six records des Jeux, avec des performances remarquables de Ta Ngoc Tuong (athlétisme, 400 m hommes), de l’équipe de relais mixte 4x400 m et des records de tir exceptionnels de Trinh Thu Vinh et de ses coéquipières.

Les résultats impressionnants obtenus aux SEA Games 33 ont une fois de plus démontré le courage, la détermination et la résilience du sport vietnamien, d’autant plus remarquables que sa délégation était plus petite que de nombreuses équipes de la région.

Le chef de la délégation vietnamienne, Nguyên Hông Minh, a souligné que les SEA Games 33 ont non seulement permis au Vietnam de se hisser parmi les trois premières équipes de la région, mais ont également renforcé la confiance dans le développement à long terme du sport vietnamien. Ce dernier poursuit résolument ses objectifs olympiques, vise les Jeux asiatiques et s’affirme progressivement sur la scène continentale.

